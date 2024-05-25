Με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά ταυτόχρονα μέσα από την πραγματοποίηση εξονυχιστικών ελέγχων από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς, πραγματοποιούνται από εφέτος οι επιστροφές φόρου μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων καθώς επίσης και οι επιστροφές ΦΠΑ. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα απλουστευμένο και δεν απαιτεί σημαντικό χρόνο, ενώ οι πιστώσεις που γίνονται μέσω της ΤτΕ έχουν ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Οι πρώτες πληρωμές των πιστωτικών σημειωμάτων, έχουν γίνει στις 28 Απριλίου, ενώ οι τελευταίες στις 18 Μαΐου, με την πιο πρόσφατη ενημέρωση να έχει ημερομηνία 19 Μαΐου.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έχουν υποβληθεί 688.185 φορολογικές δηλώσεις, εκ των οποίων το 22,02% έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό δηλαδή 151.538. Από αυτές 94.209 φορολογούμενοι έχουν λάβει ήδη πίσω χρήματα - άμεση επιστροφή - ποσοστό που αντιστοιχεί στο 67,33%, από εκείνες που έχουν μπει στην τελική ευθεία και αυτό διότι ένας αριθμός αν και έχει εκκαθαριστεί, δεν έχει προχωρήσει είτε ο συμψηφισμός οφειλών, είτε η άμεση επιστροφή.

Το μέσο ποσό αυτών που έχουν λάβει πίσω χρήματα είναι 215 ευρώ, ενώ εκείνων που έχουν στα χέρια τους πιστωτικό εκκαθαριστικό είναι 321 ευρώ.

Τα εκκαθαριστικά για τα οποία έχει προχωρήσει ο κεντρικός συμψηφισμός ανέρχονται σε 32.654 δηλώσεις. Αθροιστικά για εκείνες που έχει πραγματοποιηθεί, είτε ο κεντρικός συμψηφισμός είτε η άμεση επιστροφή, ανέρχεται σε 126.901.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βήματα που ακολουθεί η ΑΑΔΕ κατά την επιστροφή φόρων είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου ή μερών συμφώνου συμβίωσης δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

• η επιστροφή του φόρου των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που προκύπτει από την κοινή τους δήλωση καταχωρίζεται στα βιβλία επιστρεπτέων ποσών της ΔΟΥ του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ΔΟΥ λόγω του ότι ένας εκ των δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω διαφορετικής φορολογικής κατοικίας.

• πριν από την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους δικαιούχους διεξάγονται διασταυρώσεις από το Taxisnet, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δικαιούχοι της επιστροφής είναι φορολογικά ενήμεροι, δηλαδή εάν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, αλλά και προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Παράλληλα οι φορολογούμενοι, που δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν και παράλληλα, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές εισπράττουν κατά προτεραιότητα τις επιστροφές ΦΠΑ.

Το σύστημα επιστροφής φόρων έχει επιταχυνθεί γίνεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο σύστημα, με χρήση διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις επιστροφής και περιορίζοντας την ανθρώπινη παρέμβαση.

Ειδικότερα, για φέτος, οι επιστροφές φόρων θα ανέλθουν σε 6,59 δισ. ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ προβλέπουν τα ακόλουθα:

• Τη διεκπεραίωση των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ εντός 90 ημερών σε ποσοστό τουλάχιστον 95%.

• Την αξιολόγηση αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ αυτοματοποιημένα σε περιοδική βάση.

• Την αξιοποίηση «Χρυσής Λίστας» δικαιούχων για την επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.

• Τη σταδιακή, ανά έτος, μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ.

• Την άμεση επιστροφή φόρων σε ποσοστό άνω του 95% για όλες τις φορολογίες.

• Τη διενέργεια τουλάχιστον 4.000 ελέγχων στις επιστροφές φόρων.

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί μία «λευκή λίστα» στην οποία περιλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες:

• Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και τα ποσά ΦΠΑ που τους επιστράφηκαν τελικά δεν είχαν απόκλιση μεγαλύτερη από 5% σε σχέση με τα ποσά που αιτούνταν

• Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις

• Δεν έχουν χαρακτηριστεί ύποπτες για συμμετοχή σε απάτη ενδοκοινοτικών συναλλαγών μετά την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Όσοι περνούν τις πύλες της λευκής λίστας θα μπορούν να προσδοκούν άμεση πίστωση των επιστροφών ΦΠΑ στον τραπεζικό τους λογαριασμό αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος.

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία ακολουθείται για την πλειονότητα των αιτήσεων επιστροφής χρημάτων και συγκεκριμένα για το 97% των αιτημάτων επιστροφής φόρων.

