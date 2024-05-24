Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία πτώση 0,86%, κέρδη 14,27% από τις αρχές του έτους

Με πτώση 0,86% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών βρήκε ... τείχος στα επίπεδα των 1.505 μονάδων, τα υψηλότερα 13 ετών και με αφορμή την υποχώρηση των διεθνών αγορών, οι επενδυτές προχώρησαν σε αποκόμιση κερδών.

Στις διεθνείς αγορές επανέρχονται οι ανησυχίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, αφού τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed και τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ ενίσχυσαν το αφήγημα για "υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα".

Την ίδια ώρα σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας κινήθηκαν οι τράπεζες στο πρώτο τρίμηνο του 2024, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα ξεπεράσουν τους στόχους που έχουν θέσει για ολόκληρο το έτος.

Τα συνολικά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθαν , στο πρώτο τρίμηνο του 2024, σε 1,09 δισ. ευρώ, έναντι 788 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, αυξημένα σε ποσοστό 38,4%.

Η Eurobank Equities διατηρεί τις συστάσεις αγοράς για όλες τις τράπεζες με τιμές-στόχους τα 2,41 ευρώ για την Alpha Bank, τα 10,37 ευρώ για την Εθνική και τα 5,40 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία παραμένει η κορυφαία της επιλογή λόγω του ελκυστικού προφίλ κινδύνου - απόδοσης και της σταθερής εκτέλεσης του προγράμματός της. Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν πρόσφατα καλύψει την ανοδική κίνηση των ομοειδών της ΕΕ, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν σε discount πάνω από 20%.

Ο συνδυασμός των ελκυστικών αποτιμήσεων και των επερχόμενων καταλυτών, με την επαναφορά μερίσματος και την περαιτέρω αναβάθμιση κερδών, εκτιμάμε ότι οι ελληνικές τράπεζες συνθέτουν μια συναρπαστική υπόθεση», υπογραμμίζει η Eurobank Equities.

Οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν ισχυρά αποτελέσματα το πρώτο τρίμηνο, λόγω υψηλότερων βασικών εσόδων, αποτελεσματικής συγκράτησης του κόστους και χαμηλότερων προβλέψεων, επισημαίνει σε ανάλυσή της η Optima Bank. Επιπλέον, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε περαιτέρω, η ρευστότητα είναι άφθονη και η ποιότητα ενεργητικού και η δυναμική παρέμειναν θετικές. Μετά το ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, η Optima θεωρεί ότι οι τράπεζες όχι μόνο θα επιτύχουν αλλά θα υπερβούν τους στόχους της φετινής χρήσης και ως εκ τούτου επαναλαμβάνει τη σύσταση buy για τον κλάδο.

Η χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο στα 2,1 ευρώ για την Alpha Bank, στα 2,41 ευρώ για τη Eurobank, στα 9,2 ευρώ για την Εθνική και στα 5 ευρώ για την Πειραιώς.

Σύμφωνα με την NBG Securities οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών είναι στις 6,2 φορές, κατά μέσο όρο, σε όρους Ρ/Ε φέτος και 0,85 φορές σε όρους P/TBV. Η αποτίμηση της Alpha Bank είναι στις 5,8 φορές σε όρους Ρ/Ε και 0,60 φορές σε όρους Ρ/ΤBV. Για την Πειραιώς, οι αντίστοιχοι δείκτες είναι 5,4 φορές και 0,69 φορές. Οι μετοχές της Eurobank είναι διαπραγματεύσιμες με 0,93 φορές τον δείκτη Ρ/TBV και τον δείκτη Ρ/Ε 6,4 φορές. Η μετοχή της Εθνικής είναι διαπραγματεύσιμη με 7 φορές φέτος σε όρους Ρ/Ε και 1 φορά σε όρους P/TBV.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.477,69 μονάδες, έναντι 1.490,46 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,86%. Από τις αρχές Μαϊου σημειώνει άνοδο 2,02% και από τις αρχές του 2024 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 14,27%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,12% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται 14,68%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,39%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 5,16%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 1,43%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 22,87%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε 896,704 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 179,341 εκατ. ευρώ, έναντι 124,320 εκατ. ευρώ την περασμένη εβδομάδα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 950 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 101,876 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 13,988 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

