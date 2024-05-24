Ευρωεκλογές 2024: Βίντεο κατά της παραπληροφόρησης από την Κομισιόν

Βίντεο, στο οποίο εφιστά την προσοχή στους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους παραπληροφόρησης και χειραγώγησης των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.

Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της κοινής εκστρατείας επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (ERGA).

Στόχος του είναι να προστατευτούν οι εκλογικές διαδικασίες και οι ψηφοφόροι.

Όπως αναφέρεται από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου οι Ευρωπαίοι πολίτες ψηφίζουν.

«Για να προστατεύσετε τις επιλογές σας, να θυμάστε να αντιμετωπίζετε με κριτική σκέψη ό,τι διαβάζετε στο διαδίκτυο. Να έχετε υπόψη σας ότι τα βίντεο και τα αρχεία ήχου μπορούν να αλλοιωθούν, να ενημερώνεστε από περισσότερες πηγές και να εμπιστεύεστε μόνο τις αξιόπιστες. Να μην διαμοιράζεστε πληροφορίες αμφιβόλου αξιοπιστίας» επισημαίνεται.

«Οι επιλογές σας έχουν σημασία. Μην επιτρέπετε να σας χειραγωγούν» υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.