Πτώση 0,27% και 86,94 εκατ. ευρώ τζίρος στο χρηματιστήριο

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με χαμηλό τζίρος, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της χθεσινής πτώσης στη Wall Street, λόγω των ανησυχιών για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.477,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,27%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.469,72 μονάδες (-0,81%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 0,86%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 14,27%.

Η αξία των συναλλαγών υποχώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα και κυμάνθηκε για δεύτερη συνεδρίαση κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ. Διαμορφώθηκε στα 86,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 16.590.763 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Autohellas (+2,50%), των ΕΛΠΕ (+2,39%), της ΕΥΔΑΠ (+1,02%) και του ΟΠΑΠ (+0,87%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,96%), της Ελλάκτωρ (-1,87%) και της Τιτάν (-1,24%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.156.463 και 3.515.706 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Μυτιληναίος με 15,70 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 11,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 61 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μπήτρος +9,90% και Doppler +9,68%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems -6,82% και Minerva -5,36%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,8000 -1,24%

ALPHA BANK: 1,7000 -0,67%

AEGEAN AIRLINES: 12,3600 -0,56%

VIOHALCO: 6,5700 -0,15%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6600 -0,36%

ΔΕΗ: 11,6000 -0,17%

COCA COLA HBC: 32,4000 -0,18%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6200 -1,87%

ΕΛΠΕ: 8,5800 +2,39%

ELVALHALCOR: 1,9780 -0,20%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,2960 -0,17%

ΕΥΔΑΠ: 5,9500 +1,02%

EUROBANK: 2.0810 -0,53%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5000 +0,36%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7500 -0,44%

MOTOR OIL: 28,0000 -1,96%

JUMBO: 27,3200 -1,01%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,9400 -0,32%

ΟΛΠ: 24,1500 -1,02%

ΟΠΑΠ: 15,0800 +0,87%

ΟΤΕ: 13,7500 -0,22%

AUTOHELLAS: 12,3000 +2,50%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7900+0,85%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1200 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1300 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.