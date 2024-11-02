Προειδοποιήσεις μέσω κινητού με SMS ή Viber θα λαμβάνουν οι καταναλωτές που έχουν έξυπνους μετρητές όταν η τιμή του ρεύματος στην επόμενη μέρα στη χονδρεμπορική αγορά πρόκειται να ξεπεράσει τα 200 ευρώ τη μεγαβατώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής».

Επίσης, θα ειδοποιούνται από την προηγούμενη το απόγευμα για τις ώρες κατά τις οποίες η τιμή θα ξεπεράσετε 150 ευρώ η μεγαβατώρα ώστε να προσαρμόσουν στο μέτρο του δυνατού την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της καθημερινής αυτή είναι η εισήγηση της Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας. Σε πρώτη φάση αυτές οι παροχές θα είναι διαθέσιμες μόνο για επιχειρήσεις μέσης τάσης και ορισμένες χαμηλής τάσης που διαθέτουν έξυπνο μετρητή.

Θεσπίζεται επίσης υποχρέωση των παροχών να ενημερώνουν τους καταναλωτές για επικείμενη αύξηση του ρεύματος καθώς πρόκειται να διατεθούν στην αγορά τα πορτοκαλί τιμολόγια στα οποία η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση την τιμή ανά ώρα

Μέχρι στιγμής στη χώρα μας έχουν εγκατασταθεί 600.000 έξυπνοι μετρητές.

Πηγή: skai.gr

