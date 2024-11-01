Χατζηδάκης: Aυτές είναι οι 4 παρεμβάσεις για ενίσχυση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τέσσερις παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε στενή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ).

Επιπρόσθετα, ειδική αναφορά έκανε στη συνέχιση του προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 55 έως 67 σε φορείς του δημόσιου τομέα και το 2025 το οποίο, όπως τόνισε, παρά τη φημολογία το «ούτε έχει διακοπεί, ούτε έχει περικοπεί».

Όπως σημείωσε, «το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που ξεκίνησε το 2017, έως το 2019 είχε καλύψει 1.200 ανέργους άνω των 55 ετών.

Με εμάς τους “ανάλγητους” έχει καλύψει συνολικά 26.500 ανέργους. Έχουμε, σήμερα 17.000 ενεργές περιπτώσεις αυτή την ώρα που υπηρετούν σε διάφορους δημόσιους τομείς» ανέφερε ο Κ. Χατζηδάκης.

«Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επαινετικά σε αυτό το πρόγραμμα. Το προβάλαμε και είμαστε περήφανοι, είναι το πιο χρήσιμο πρόγραμμα που προωθεί η ΔΥΠΑ» σημείωσε συμπληρώνοντας ότι και ως Υπουργός Εργασίας στο παρελθόν και ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τώρα έχει υπογράψει την επέκταση του προγράμματος αθροιστικά κατά 11.000 ανέργους.

«Ήρθα με αριθμούς γιατί πρέπει κάποια στιγμή στην πατρίδα μας να συνεννοηθούμε – μπορούμε να διαφωνούμε γιατί είναι η ουσία της Δημοκρατίας μας – αλλά εάν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε αν είμαστε στην Αθήνα ή το Ελσίνκι δεν μπορεί να γίνει διάλογος. Προφανώς στηρίζουμε το πρόγραμμα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των δημοσιονομικών οροφών του προϋπολογισμού προκειμένου η χώρα να μην επιστρέψει στη διαδικασία των υπερβολικών ελλειμμάτων και νέων κρίσεων. Αλλά πάντως έχουμε δώσει μέχρι στιγμής ένα ποσό που αγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του προγράμματος» υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στις εξής τέσσερις παρεμβάσεις ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

Αύξηση 36% στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που κατανέμονται στους Δήμους σε σχέση με το 2019. Όπως σημείωσε ο Υπουργός από τα 1,8 δισ. ευρώ που διατέθηκαν στους Δήμους το 2019, πλέον οι πόροι φθάνουν στα 2,5 δισ. ευρώ αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες αυξήσεις στα κονδύλια του προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 2019. Επιπρόσθετα, τόνισε ότι:

η νεότερη τακτική επιχορήγηση για το 2024 προς τους Δήμους όλης της χώρας ήταν 145 εκατ. ευρώ, από τα οποία, ποσό 36,5 εκατ. περίπου αφορούσε ειδικά στους Δήμους της Αττικής, οι Δήμοι θα λάβουν 90 εκατ. ευρώ για κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, πρόσφατα χορηγήθηκε ποσό 25 περίπου εκατ. ευρώ προς τους Δήμους, για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις.

Διάθεση έκτακτων ενισχύσεων περί των 500 εκατ. ευρώ από το 2019 προς τους Δήμους της Αττικής. Με επιπλέον 23 εκατ. για τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, και περίπου 5,7 εκατ. μόνο το 2024 για την πυροπροστασία.

Αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 27%. «Πέραν των προβλέψεων που είχε αρχικά ο προϋπολογισμός του 2024, πρόσφατα φέραμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 900 εκατ. ευρώ που οδηγεί σε αύξηση 27% για να πληρώσουμε, μεταξύ άλλων, ολοκληρωμένα έργα και των δήμων της χώρας.

Δεν υπερηφανεύομαι για αυτό. Θέλω να σας καταστήσω κοινωνούς διότι θα δοθούν κάποιες ανάσες και επειδή δεν έχει κλείσει ακόμα η χρονιά ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Ξέρουμε τις ανησυχίες σας και επιχειρούμε, χάρη στην υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και της οικονομίας, χάρη στην ανάπτυξη και στα θετικά αποτελέσματα που έχουμε από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, να αξιοποιήσουμε τους παραπάνω πόρους, μεταξύ των άλλων, για να καλυφθούν και οι δικές σας ανάγκες» υπογράμμισε.

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, με αποπληρωμή έως 60 δόσεις και ειδική μέριμνα για τους ευάλωτους οφειλέτες.

«Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Άλλοι μπορεί να τα καταφέρουν στα θαύματα καλύτερα από εμάς και σίγουρα καλύτερα από εμένα. Ισχυριζόμαστε πάντως ότι προσπαθούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Επιχειρούμε να εφαρμόσουμε μία πολιτική η οποία συνδυάζει τη δημοσιονομική σύνεση με μία φιλοεπενδυτική προσέγγιση προκειμένου η χώρα να πάει μπροστά» σημείωσε και κατέληξε λέγοντας «εκείνο που θέλω να ξέρετε είναι ότι χωρίς να έχουμε καθόλου επικολυρικές προσεγγίσεις προσπαθούμε να είμαστε σοβαροί και να μην ντρεπόμαστε για αυτά που θα πούμε σήμερα όταν θα σας δούμε, αύριο, μεθαύριο σε ένα μήνα ή ένα χρόνο. Θέλουμε να έχουμε μία ειλικρινή σχέση, θέλουμε να βοηθήσουμε επί της ουσίας και όχι με λόγια του αέρα. Όποιος ψάχνει λόγια του αέρα, εμείς δεν είμαστε η σωστή διεύθυνση».

Πηγή: skai.gr

