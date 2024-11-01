Από σήμερα 1η Νοεμβρίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025, εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος, υπενθυμίζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το ωράριο είναι:

02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη.

Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

Πηγή: skai.gr

