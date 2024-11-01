Η ΔΕΗ μειώνει τις τιμές της ενέργειας και τον Νοέμβριο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα μετά τις μειώσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου! Για το πράσινο οικιακό τιμολόγιο, που αφορά στην πλειονότητα των καταναλωτών, η τελική τιμή μειώνεται σε 0,1408 €/kWh δηλαδή 5,9% χαμηλότερα από τον Οκτώβριο.

Η ΔΕΗ μειώνει τις τιμές και για τους επαγγελματίες, με το Γ21 πράσινο τιμολόγιο να διαμορφώνεται για τον Νοέμβριο σε 0,1514/kWh, μειωμένο κατά 7,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Στα μπλε τιμολόγια της, τα οποία έχουν αποκτήσει μαζική αποδοχή, η ΔΕΗ διατηρεί εγγυημένη σταθερή τιμή 0,145 για 12 μήνες για το οικιακό μπλε myHomeEnter (0,142 για το myHomeOnline) και 0,145 για 12 μηνες για το μπλε επαγγελματικό myBusinessEnter.

