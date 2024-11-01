Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,56%, στα 113,37 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος με την αγορά να κινείται πάνω από τα επίπεδα των 1.390 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.390,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,56%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε οριακή άνοδο 0,02%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,53%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 113,37 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.926.418 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,16%), της Εθνικής (+2,73%), της Πειραιώς (+2,68%), της Viohalco (+2,33%), της Coca Cola HBC (+2,19%) και του ΟΤΕ (+2,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-1,58%), των ΕΛΠΕ (-1,45%), της ΔΕΗ (-1,41%), του ΔΑΑ (-1,40%) και της Τιτάν (-1,22%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 7.847.295 και 6.211.105 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 27,63 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 21,38 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 45 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +12,94% και Νάκας +8,33%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,82% και Μαθιός Πυρίμαχα -5,25%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,4000 -1,22%

ALPHA BANK: 1,4005 +1,52%

AEGEAN AIRLINES: 9,9000 -0,65%

VIOHALCO: 5,2700 +2,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,1600 -0,81%

ΔΑΑ:7,7400 -1,40%

ΔΕΗ: 11,8800 -1,41%

COCA COLA HBC:32,6000 +2,19%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7440 -1,58%

ΕΛΠΕ: 6,8000 -1,45%

ELVALHALCOR: 1,7400 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3760 +2,73%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -0,69%

EUROBANK: 1,9190 +1,53%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3700 -0,41%

MOTOR OIL: 19,5000 -0,71%

JUMBO: 24,3000 -0,82%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,0400 -0,06%

ΟΛΠ:28,8000 +4,16%

ΟΠΑΠ: 15,6900 +0,06%

ΟΤΕ: 15,5000 +2,18%

AUTOHELLAS:11,0600 -2,64%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5300 +2,68%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9400 -0,73%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,7000 -0,51%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

