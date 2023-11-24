Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μια υποτονική συνεδρίαση λόγω «Black Friday».

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 117,12 μονάδων (+0,33%), στις 35.390,15 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 15 μονάδων (–0,11%), στις 14.250,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 2,72 μονάδων (+0,06%) στις 4.559,34 μονάδες.

