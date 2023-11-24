Χρηματιστήριο: Πτώση 0,14% και στα 64,210 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν και οι συναλλαγές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.258,73 μονάδες, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση 0,14%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.251.50 μονάδες (-0,72%) και υψηλότερη τιμή στις 1.262,42 μονάδες (+0,15%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,66%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 35,38%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 64,210 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.755.169 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+0,88%), του ΟΤΕ (+0,85%) και της Motor Oil (+0,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (-2,82%), της Σαράντης (-1,59%), της Ελλάκτωρ (-1,32%), της Jumbo (-1,20%) και των ΕΛΠΕ(-1,15%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (+0,84%) και της Τεχνολογίας (+0,84%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας (-2,08%) και των Προσωπικών Προϊόντων (-1,16%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.193.916 και 2.757.549 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 13,26 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 6,93 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 55 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις +9,27% και Κλουκίνας- Λάππας +6,64%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,43% και Επίλεκτος -7,69%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,1800 -0,83%

ALPHA BANK: 1,5370 +0,46%

AEGEAN AIRLINES: 11,6000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,4600 -0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,3600 -0,89%

ΔΕΗ: 10,5000 +0,48%

COCA COLA HBC: 25,2000 -0,32%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2400 -1,325

ΕΛΠΕ: 7,7500 -1,15%

ELVALHALCOR: 1,8000 -0,66%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,1780 -0,96%

ΕΥΔΑΠ: 5,8600 -0,85%

EUROBANK: 1,6645 +0,88%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5200 -2,82%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6500 -0,45%

MOTOR OIL: 23,8200 +0,76%

JUMBO: 24,7800 -1,20%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,3000 -0,17%

ΟΛΠ: 22,4500 +0,22%

ΟΠΑΠ: 14,5000 -0,55%

ΟΤΕ: 13,0000 +0,85%

AUTOHELLAS: 12,5200 -0,63%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,1360 -0,44%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,0500 -1,59%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,0600 +0,40%

