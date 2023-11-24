Εβδομαδιαία άνοδος 0,66% και κέρδη 35,38% από αρχές έτους για χρηματιστήριο

Με άνοδο 0,66%, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, κλείνοντας σε θετικό έδαφος για δεύτερη συνεχή εβδομάδα.

Οι εισηγμένες εταιρείες συνέχισαν και αυτή την εβδομάδα να ανακοινώνουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το 9μηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίστηκαν και οι θετικές εκθέσεις των ξένων οίκων για τις ελληνικές τράπεζες.

Η S&P Global Ratings σημειώνει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι τράπεζες αποκομίζουν τα οφέλη του ισχυρού μετασχηματισμού του ισολογισμού τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια και επιστρέφουν στην καταβολή μερισμάτων, για πρώτη φορά από το 2009.

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στις ελληνικές τράπεζες δίνουν και οι Αμερικανοί επενδυτές. Συναντήσεις με επενδυτές των ΗΠΑ διοργάνωσε η JP Morgan, με θέμα τις τράπεζες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης και οι ελληνικές τράπεζες αποτέλεσαν ξεκάθαρα το επίκεντρο των συζητήσεων αυτών, με μεγάλο ποσοστό των διαχειριστών να έχουν ήδη επενδύσει στις μετοχές τους, ενώ όσοι δεν είχαν ακόμη επενδύσει φάνηκαν πρόθυμοι να αποκτήσουν θέσεις.

Από τα αξιοσημείωτα της εβδομάδος η συμπεριφορά της μετοχής της Εθνικής, μετά το placement, η οποία ενώ κινείται αρκετά υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 5,30 ευρώ, η διακύμανση της ήταν περιορισμένη και η προσφορά απορροφήθηκε με άνεση και τα πρώτα τουλάχιστον σημάδια, δείχνουν ότι τα funds που έχουν μπει έχουν μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, διαφορετική ποιότητα από άλλες ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Η αγορά στρέφει τώρα την προσοχή της στην ετυμηγορία του οίκου αξιoλόγησης Fitch, την επομένη Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου.

Είναι πολύ σημαντικό γεγονός η λήψη της επενδυτικής βαθμίδας από μία σειρά οίκους: τον ιαπωνικό οίκο R&I, τους δύο κινεζικούς οίκους, την καναδέζικη DBRS, τον γερμανικό οίκο Scope (που με απόφαση της ΕΚΤ εντάσσεται πλέον στους οίκους αξιολόγησης που αναγνωρίζει), και βέβαια την Standard & Poors που επίσης αναγνωρίζεται από την ΕΚΤ. Η Citi σημειώνει ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα και η Fitch να δώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό σημαίνει πως τέσσερις από τους πλέον πέντε οίκους τους οποίους αναγνωρίζει η ΕΚΤ - καθώς η Scope Ratings προστέθηκε πριν μερικές ημέρες στο γκρουπ αυτό - θα βαθμολογούν την Ελλάδα με investment grade ήδη από το 2023.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.258,73 μονάδες, έναντι 1.250,44 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,66%, από τις αρχές Νοεμβρίου, ενισχύεται σε ποσοστό 5,50%, ενώ από τις αρχές του 2023 καταγράφει κέρδη 35,38%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,69%, ενώ από τις αρχές του έτους παρουσιάζει κέρδη 36,33%.

Ο δείκτης FTSE MID έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,33%, ενώ από την αρχή του 2023 ενισχύεται σε ποσοστό 48,40%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,20% και από τις αρχές του έτους κερδίζει 65,78%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 804,153 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 160,831 εκατ. ευρώ από 362,976 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 808 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 85,799 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 19,937 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

