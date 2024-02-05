Του Χρυσόστομου Τσούφη



Τελευταία ημέρα σήμερα για τις αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης στον ηλεκτρισμό καθώς εκπνέει και η παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα βελτιώθηκε μεν αλλά δεν παύει να είναι απογοητευτική για λόγους που δεν μπορούν να εξηγήσουν ούτε στην Νίκης.

Στις 7 Ιανουαρίου οι αιτήσεις ήταν περίπου 240.000 ενώ μέχρι χθες το απόγευμα η μέτρηση έδειχνε 461.910. Αυτό σημαίνει ότι σε λιγότερο από 1 μήνα έγιναν σχεδόν 222.000 αιτήσεις, τα πράγματα δηλαδή επιταχύνθηκαν. Όμως σε σχέση με τους δυνητικούς 1,2εκατ. δικαιούχους απέχουμε παρασάγγας.

Γεγονός απογοητευτικό καθώς το επίδομα – το οποίο κυμαίνεται από 45€ έως 480€ - σε συνδυασμό με τα λόγω αυξημένου ανταγωνισμού φθηνά τιμολόγια που προσφέρουν οι πάροχοι, μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για το πρώτο τρίμηνο του 2024 θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την προ ενεργειακής κρίσης περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι, θα λάβουν το επίδομα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου του 2024 για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Δεν θα καταβληθεί χρηματικά αλλά ως έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας – εκκαθαριστικό ή έναντι – ανεξάρτητα από τον πάροχο (ακόμη κι αν αυτός αλλάξει)

Όσοι θέλουν να μάθουν αν είναι δικαιούχοι , πρέπει να ξέρουν ότι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια είναι τα ίδια με αυτά για το πετρέλαιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.