Με τον... αραμπά οι αιτήσεις για το επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος

Χρυσόστομος Τσούφης

Να είναι η ...εορταστική ραστώνη, να είναι το έλλειμμα πληροφόρησης ,αφού φέτος είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μέτρο στήριξης , γεγονός είναι ότι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρισμό πηγαίνουν με τον...αραμπά τους.

Τουτέστιν και μόλις 11 ημέρες πριν από το κλείσιμο της πλατφόρμας μόλις 1/5 δυνητικούς δικαιούχους έχει αποστείλει την αίτηση του. Η τελευταία ενημέρωση του απογεύματος της Κυριακής έκανε λόγο για 245.000 αιτήσεις επί συνόλου δικαιούχων 1,2 εκατομμυρίων!

Το ποσό δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο – κυμαίνεται από 45€ έως 480€ - και σε συνδυασμό με τα λόγω αυξημένου ανταγωνισμού φθηνά τιμολόγια που προσφέρουν οι πάροχοι, μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για το πρώτο τρίμηνο του 2024 θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την προ ενεργειακής κρίσης περίοδο.

Το επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος χορηγείται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου του 2024 για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας του δικαιούχου ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Δεν θα καταβληθεί χρηματικά αλλά ως έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας – εκκαθαριστικό ή έναντι – ανεξάρτητα από τον πάροχο (ακόμη κι αν αυτός αλλάξει)

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια είναι τα ίδια με αυτά για το πετρέλαιο θέρμανσης :

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ

Έως 16.000€ για τον άγαμο, 24.000€ για το ζευγάρι και 29.000€ για τη μονογονεϊκή οικογένεια

με προσαύξηση 5.000€/τέκνο

Έως 80.000€ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Έως 200.000€ για τους άγαμους

Έως 300.000€ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες

Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται :

Όσοι έκαναν αίτηση για επίδομα θέρμανσης με αγορές πετρελαίου

Εξαρτώμενα μέλη και φιλοξενούμενοι

Όσοι πληρώνουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Επαγγελματικές στέγες

Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής

Οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου

Στην αίτηση τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myΘέρμανση, οι δικαιούχοι θα κληθούν να συμπληρώσουν μεταξύ άλλων:

ΑΦΜ αιτούντος αλλά και του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος (εφόσον υπάρχουν)

Ονοματεπώνυμο

Αριθμό τυχόν εξαρτώμενων τέκνων

Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Ταχυδρομικό Διεύθυνση

ΑΦΜ προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός

Επωνυμία προμηθευτή που εξέδωσε τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αριθμό τηλεφώνου

Μετά την αίτηση η ΑΑΔΕ ελέγχει τα στοιχεία και τα αποστέλλει στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος με τη σειρά του τα κοινοποιεί στους προμηθευτές προκειμένου να εφαρμόσουν την επιδότηση στους λογαριασμούς υπό μορφή έκπτωσης

Δύο περισσότεροι δικαιούχοι δεν μπορούν να δηλώσουν τον ίδιο αριθμό παροχής και ένα ΑΦΜ δεν μπορεί να κάνει περισσότερες από μια αιτήσεις.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου, είναι δυνατή η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας και η υποβολή αίτησης επανεξέτασης από τον ενδιαφερόμενο προς την ΑΑΔΕ έως τις 15 Ιουλίου 2024.

Η αίτηση επανεξέτασης γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE/Μητρώο και Επικοινωνία/Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε./ θεματική κατηγορία «Επίδομα Θέρμανσης» και συνοδεύεται από τους λόγους που τεκμηριώνουν την ένσταση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.