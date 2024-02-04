Τον τζίρο της Παρασκευής και του Σαββάτου, των σημαντικότερων δηλαδή ημερών της εβδομάδας, στοίχισε, σε ένα από τα πλέον γνωστά club της Αθήνας, η μη έκδοση αποδείξεων.
Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημoσίων Εσόδων διαπίστωσαν ότι το νυχτερινό κέντρο δεν είχε κόψει πάνω από 15 αποδείξεις, και - κατά συνέπεια - επέβαλαν λουκέτο για 48 ώρες.
Ταυτόχρονα, ελέγχεται η συνολική φορολογική συμπεριφορά του club, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.
Πηγή: skai.gr
- Αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις επιτοκίων από ΕΚΤ και Fed - Κίνδυνος στον πληθωρισμό από τις επιθέσεις των Χούθι;
- Ποιοι δικαιούνται μείωση του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες και οι προϋποθέσεις χορήγησης της μείωσης
- Χάλκινο μετάλλιο για το Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιανουάριο 2024: Κατέλαβε την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη για τις αποδόσεις
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.