Διήμερο λουκέτο σε γνωστό club της Αθήνας έβαλε η ΑΑΔΕ - Δεν έκοβε αποδείξεις

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημoσίων Εσόδων διαπίστωσαν ότι το νυχτερινό κέντρο δεν είχε κόψει πάνω από 15 αποδείξεις

ΑΑΔΕ

Τον τζίρο της Παρασκευής και του Σαββάτου, των σημαντικότερων δηλαδή ημερών της εβδομάδας, στοίχισε, σε ένα από τα πλέον γνωστά club της Αθήνας, η μη έκδοση αποδείξεων.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημoσίων Εσόδων διαπίστωσαν ότι το νυχτερινό κέντρο δεν είχε κόψει πάνω από 15 αποδείξεις, και - κατά συνέπεια - επέβαλαν λουκέτο για 48 ώρες.

Ταυτόχρονα, ελέγχεται η συνολική φορολογική συμπεριφορά του club, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

