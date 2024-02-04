Τον τζίρο της Παρασκευής και του Σαββάτου, των σημαντικότερων δηλαδή ημερών της εβδομάδας, στοίχισε, σε ένα από τα πλέον γνωστά club της Αθήνας, η μη έκδοση αποδείξεων.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημoσίων Εσόδων διαπίστωσαν ότι το νυχτερινό κέντρο δεν είχε κόψει πάνω από 15 αποδείξεις, και - κατά συνέπεια - επέβαλαν λουκέτο για 48 ώρες.

Ταυτόχρονα, ελέγχεται η συνολική φορολογική συμπεριφορά του club, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

Πηγή: skai.gr

