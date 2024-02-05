Την Απόφαση Προκήρυξης για τον β’ κύκλο του «Εξοικονομώ 2023» υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Το πρόγραμμα ανοίγει για υποβολή αιτήσεων από τις 7.2.2024 έως τις 29.3.2024, με προϋπολογισμό 110 εκατ. ευρώ, που κατευθύνονται, αποκλειστικά, σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον β’ κύκλο, δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, δηλαδή μονοκατοικία ή διαμέρισμα που υφίσταται νόμιμα, χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, η οποία δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα και έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Για κάθε δυνητικό ωφελούμενο, το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ και το οικογενειακό τις 10.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης, διαμορφώνεται σε 75% στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης από τον αιτούντα και σε 65% στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης σε έτερο πρόσωπο ή ενοικίασης, αντιστοίχως.

Στο πλαίσιο του προγράμματος είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις που αφορούν στις εξής πέντε, βασικές κατηγορίες δαπανών:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων

2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5. Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home)

Αξίζει να επισημανθεί πως ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα και δηλώνεται διακριτά στα παραστατικά. Εάν οι προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, πρέπει να δηλωθεί το ποσοστό ΦΠΑ που ισχύει.

Η ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση των παρεμβάσεων μπορεί να καλυφθεί από τους δικαιούχους του προγράμματος είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δανειακή σύμβαση (για το ποσό που επιλέγουν ή αυτό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό) είτε με συνδυασμό αυτών.

Σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του προγράμματος για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγυοδοσία καλύπτει το ποσό της δανειοδότησης στο 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και στο 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης για τις ανάγκες του προγράμματος είναι σταθερό και επιδοτούμενο, σε ποσοστό 100%.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος (https://exoikonomo2023.gov.gr/). Κατά την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) και για κάθε επιλέξιμη κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης. Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» , “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στον β’ κύκλο. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως διαμέρισμα.

Φυσικό πρόσωπο που έχει υποβάλλει αίτηση στον α’ κύκλο του προγράμματος, δεν έχει δικαίωμα υποβολής στον β’ κύκλο.

Κατοικία για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση στον α’ κύκλο του προγράμματος, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης στον β’ κύκλο.

Για την υποβολή της και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί υποχρεωτικά Τεχνικό Σύμβουλο, φυσικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μηχανικός, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το πρόγραμμα.

Μετά την απόφαση υπαγωγής παρέχεται η δυνατότητα στον ωφελούμενο να χρησιμοποιήσει την προκαταβολή επιχορήγησης.

Το «Εξοικονομώ 2023» επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, από την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε δικαιούχο/κτίριο κατοικίας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες.

Σημειώνεται πως οι δαπάνες των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ή μέρος αυτών δεν πρέπει να έχουν λάβει ενίσχυση από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, π.χ. από δράσεις αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου, πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» κ.λπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διπλή χρηματοδότηση παρέμβασης, η συγκεκριμένη δαπάνη κρίνεται ως μη επιλέξιμη.

Στο μεταξύ, προσεχώς αναμένεται να ανακοινωθούν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης για τους αιτούντες από τον α’ κύκλο του «Εξοικονομώ 2023», οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, ως καταρχήν επιλέξιμες, το σύνολο των 31.549 υποβληθεισών αιτήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 422,1 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Ο β’ κύκλος του “Εξοικονομώ 2023”, που ανοίγει για υποβολή αιτήσεων εντός των επόμενων ημερών, αφορά, αποκλειστικά, στη στήριξη ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 110 εκατ. ευρώ (κατάτι ενισχυμένος σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό), ποσό που διατίθεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για τους δικαιούχους, με σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους, βελτιώνοντας παράλληλα την καθημερινότητά τους».

Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, τόνισε: «Ενεργοποιούμε, από τις 7 Φεβρουαρίου, την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2023”, αποκλειστικά, για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Πρόσφατα εντάξαμε, καταρχήν, 31.549 κατοικίες στον πρώτο κύκλο του προγράμματος, ενώ συνολικά με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” θα έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε σχεδόν 200.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για τα νοικοκυριά. Ενισχύοντας με 110 εκατομμύρια ευρώ τους ευάλωτους συμπολίτες μας συνδράμουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους και στη μείωση του ενεργειακού κόστους».

Πηγή: skai.gr

