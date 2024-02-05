Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφεται στον Ιανουάριο στην εκκίνηση νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών - με περισσότερες από 5.000 αιτήσεις - σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Σταθερά υψηλά παραμένουν οι νέες μηνιαίες ρυθμίσεις οι οποίες ξεπερνούν τις 1.000. Τα στοιχεία αντανακλούν την δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου που τους τελευταίους μήνες αξιοποιείται σημαντικά από τους οφειλέτες μετά και τις πρόσφατες βελτιώσεις που θεσμοθετήθηκαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

Τον μήνα Ιανουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκαν 5.031 εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα και 1.075 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα υψηλό σύνολο αρχικών οφειλών 425 εκ. ευρώ.

Συνολικά, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2024 έχουν πραγματοποιηθεί 13.101 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,8 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Σε σταθερά επίσης υψηλό επίπεδο διατηρείται και το ποσοστό εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

Πηγή: skai.gr

