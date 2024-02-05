O ΟΟΣΑ αναθεωρεί ανοδικά την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2024

Ελαφρώς πιο αισιόδοξος, αλλά και πάλι κάπως ανήσυχος ο ΟΟΣΑ, καθώς αναθεώρησε σήμερα προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2024, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο νέας αύξησης του πληθωρισμού εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Εάν δεν προκύψει ένα νέο απρόβλεπτο γεωπολιτικό σοκ, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται ισχυρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης): το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,9% συγκριτικά με 2,7%, που ήταν η εκτίμηση του Νοεμβρίου.

Ο Οργανισμός, που εδρεύει στο Παρίσι, παρακολουθεί, ωστόσο, προσεκτικά την Ερυθρά Θάλασσα, βασικό σημείο διέλευσης του παγκόσμιου εμπορίου με περίπου το 12% της κίνησης. Η κίνηση αυτή, που διαταράχθηκε σοβαρά από τα μέσα Νοεμβρίου από τις επιθέσεις ανταρτών ως υποστήριξη στους Παλαιστινίους, έχει μειωθεί κατά 30% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Για να διαφύγουν τον κίνδυνο, τα πλοία παρακάμπτουν την περιοχή αυτή και κάνουν τον περίπλου της Αφρικής περνώντας από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, όπως η εταιρία μεταφορών CMA-CGM, που την Παρασκευή ανακοίνωσε την εκ νέου αναστολή της διέλευσης των πλοίων της από την Ερυθρά Θάλασσα. Η διαδρομή αυτή, μακρύτερη και πιο δαπανηρή, αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων, εκτός των προβλημάτων που έχουν ήδη προκληθεί στις αλυσίδες παραγωγής στην Ευρώπη.

«Εάν αυτό συνεχιστεί», η αύξηση στο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο τον πληθωρισμό το 2024, κατά 0,4 της μονάδας μετά από περίπου ένα έτος στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως εκτίμησε ο ΟΟΣΑ στην τριμηνιαία έκθεση του.

Πηγή: skai.gr

