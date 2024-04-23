Οκτώ άνδρες συνελήφθησαν στη Γαλλία στο πλαίσιο έρευνας για χρηματοδότηση PKK

Οκτώ άνδρες συνελήφθησαν σήμερα στη Γαλλία στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με τη χρηματοδότηση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), έγινε γνωστό από πηγή προσκείμενη στην υπόθεση αυτή, όπως επιβεβαιώθηκε από την εθνική εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας της Γαλλίας (Pnat).

Η εθνική εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας διευκρίνισε ότι οι άνδρες αυτοί συνελήφθησαν στις περιοχές Σεν-Σεν-Ντενί, Σεν-ε-Μαρν και Μπους-ντι-Ρον στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που είχε στόχο το PKK, το οποίο έχει χαρακτηριστεί "τρομοκρατική" οργάνωση από την Άγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της.

Η προκαταρκτική εξέταση έχει στόχο γεγονότα που διαπράχθηκαν μεταξύ 2000 και 2004 και διενεργείται για "συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, χρηματοδότησης τρομοκρατικής επιχείρησης, εκβιασμό και απόπειρες εκβιασμού σε οργανωμένη συμμορία σε σχέση με μια τρομοκρατική επιχείρηση".

Οι ανακριτές υποψιάζονται ότι οι οκτώ άνδρες έχουν σχέση με την "kampanya", την είσπραξη του επαναστατικού φόρου από εμπόρους και μέλη της κουρδικής κοινότητας που έχουν εγκατασταθεί στη Γαλλία, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Οι συλλήψεις έγιναν από την Υποδιεύθυνση κατά της τρομοκρατίας (Sdat) και το OCRGDF (Κεντρικό Γραφείο για την καταστολή της μεγάλης οικονομικής εγκληματικότητας).

Τη Δευτέρα έρευνες πραγματοποιήθηκαν επίσης για την ίδια υπόθεση στο Βέλγιο, στην περιοχή Ντέντερλίου, στα τηλεοπτικά στούντιο των Sterk TV και Medya News, δυο κουρδικών τηλεοπτικών δικτύων που εκπέμπουν από το Βέλγιο, σύμφωνα με ανακοίνωση αυτών των μέσων ενημέρωσης που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επιχείρηση αυτή στην οποία συμμετείχαν μέλη της ομοσπονδιακής αστυνομίας "είχε στόχο, κατόπιν αιτήματος τρίτης χώρας, την αναζήτηση ενδεχόμενων αποδείξεων για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας", σύμφωνα με ανακοίνωση της βελγικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας.

Η Pnat επιβεβαίωσε ότι "οι έρευνες που διεξήχθησαν στο Βέλγιο πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αιτήματος ευρωπαϊκής συνδρομής που εξέδωσε Γάλλος δικαστής κατά της τρομοκρατίας".

Οι προφυλακίσεις μπορεί να διαρκέσουν 96 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

