Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τον Οκτώβριο, σε όλο το φάσμα της αγοράς.

Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα εξής:

Επιχείρηση παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων , για τα φορολογικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, απέκρυψε συνολικό ποσό ΦΠΑ 3,9 εκατ. ευρώ, βάσει 33 τιμολογίων, που έλαβε, και καλείται να πληρώσει πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ .

, για τα φορολογικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, απέκρυψε συνολικό ποσό ΦΠΑ 3,9 εκατ. ευρώ, βάσει 33 τιμολογίων, που έλαβε, και καλείται να πληρώσει . Ψητοπωλείο , από τις 3-8-2023 έως τις 22-9-2023, δεν διαβίβασε 17.000 φορολογικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ, συνολικής αξίας 184.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 25.000 και σφραγίστηκε .

, από τις 3-8-2023 έως τις 22-9-2023, δεν διαβίβασε 17.000 φορολογικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ, συνολικής αξίας 184.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 25.000 και . Επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων , στην Αθήνα, δεν διαβίβασε 700 αποδείξεις, συνολικής αξίας 8.000 ευρώ και σφραγίστηκε .

, στην Αθήνα, δεν διαβίβασε 700 αποδείξεις, συνολικής αξίας 8.000 ευρώ και . Το 2020 και 2021, επιχείρηση εμπορίου ενδυμάτων , στην Αθήνα, μετά από αντιπαραβολικό έλεγχο μεταξύ των αντικαταβολών εταιρείας ταχυμεταφορών και των εκδοθέντων αποδείξεων, διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει 46.500 αποδείξεις, συνολικής αξίας 3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 720.000, με συνέπεια να καταλογιστεί πρόστιμο 355.000 ευρώ .

, στην Αθήνα, μετά από αντιπαραβολικό έλεγχο μεταξύ των αντικαταβολών εταιρείας ταχυμεταφορών και των εκδοθέντων αποδείξεων, διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει 46.500 αποδείξεις, συνολικής αξίας 3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 720.000, με συνέπεια να καταλογιστεί . Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ιδιοκτησίας γνωστού τραγουδιστή , ελέγχθηκε για τα έτη 2017, 2018 και 2019, και διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει 16 τιμολόγια, συνολικής αξίας 51.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 10.720 ευρώ και για το 2019 να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ 31.000 ευρώ.

, ελέγχθηκε για τα έτη 2017, 2018 και 2019, και διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει 16 τιμολόγια, συνολικής αξίας 51.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 10.720 ευρώ και για το 2019 να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ 31.000 ευρώ. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων (scrap), το 2016, πραγματοποίησε εικονικές συναλλαγές έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

(scrap), το 2016, πραγματοποίησε εικονικές συναλλαγές έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ. Εστιατόριο, με καταστήματα στην Αθήνα και στην Σκιάθο , τα έτη 2018, 2019 και 2020, τιμολογούσε με μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, αποκρύπτοντας έσοδα συνολικής αξίας 90.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 21.500 ευρώ. Στην εν λόγω επιχείρηση, επιβλήθηκε πρόστιμο 64.000 ευρώ.

, τα έτη 2018, 2019 και 2020, τιμολογούσε με μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, αποκρύπτοντας έσοδα συνολικής αξίας 90.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 21.500 ευρώ. Στην εν λόγω επιχείρηση, επιβλήθηκε πρόστιμο 64.000 ευρώ. Γνωστό κέντρο νυχτερινής διασκέδασής στην Αθήνα , το τρέχον φορολογικό έτος, δεν είχε διαβιβάσει 2.600 αποδείξεις, συνολικής αξίας 165.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 39.400 ευρώ και είχε αποκρύψει ΦΠΑ 34.200 ευρώ. Στην εν λόγω επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ .

, το τρέχον φορολογικό έτος, δεν είχε διαβιβάσει 2.600 αποδείξεις, συνολικής αξίας 165.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 39.400 ευρώ και είχε αποκρύψει ΦΠΑ 34.200 ευρώ. Στην εν λόγω επιχείρηση επιβλήθηκε . Κέντρο αισθητικής και εμπορίας προϊόντων ομορφιάς, στο οποίο πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολικός έλεγχος μεταξύ των στοιχείων από γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών και των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εκδώσει 6.270 φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 439.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 106.000 ευρώ, με συνέπεια να καταλογιστεί πρόστιμο 52.600 ευρώ.

