Κεφαλογιάννη: Το υπουργείο Τουρισμού θα διευκολύνει επενδύσεις

Τη συνεισφορά του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) στον ελληνικό Τουρισμό εξήρε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από το βήμα της 11ης τακτικής γενικής συνέλευσης του ΞΕΕ, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης Xenia 2023 η οποία σήμερα άνοιξε τις πύλες της. Αφού σημείωσε ότι είναι πολύτιμος συνομιλητής του υπουργείου Τουρισμού, επεσήμανε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει τη δική του συμβολή στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Μάλιστα υπενθύμισε ότι στην προηγούμενη παρουσία της στο υπουργείο Τουρισμού είχαν τεθεί οι βάσεις για τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων των τουριστικών επιχειρήσεων (σύνθετα τουριστικά καταλύματα κ.λπ.).

Μάλιστα με την ίδια φιλοσοφία, το υπουργείο Τουρισμού θα διευκολύνει τις επενδύσεις στις τουριστικές υποδομές της χώρας και προανήγγειλε θεσμικές παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν το έργο των τουριστικών επιχειρήσεων και θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τους φορείς του κλάδου, ανέφερε η κ. Κεφαλογιάννη.

Απευθυνόμενη στους ξενοδόχους, επεσήμανε ότι έρχεται έρχεται εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει τις σχέσεις ξενοδοχείων με πελάτες, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο όπως τονίστηκε θεωρείται ξεπερασμένο. Την ίδια στιγμή -επεσήμανε η υπουργός- προωθείται επικαιροποίηση του πλαισίου των οργανισμών διαχείρισης των προορισμών, αλλά και η εισαγωγή νέου πλαισίου για αδειοδότησης υποδομών για τουριστικούς λιμένες, μαρίνες κ.λπ.

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται από τους ξενοδόχους για τις επικείμενες ρυθμίσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίοι πιέζουν για αυστηρότερο πλαίσιο σε σχέση με αυτό που έχει παρουσιαστεί, η κ. Κεφαλογιάννη επεσήμανε ότι η θέση του υπουργείου Τουρισμού είναι δεδομένη και αφορά την θέσπιση κανόνων ώστε η βραχυχρόνια μίσθωση να μη λειτουργεί σε πλαίσιο αθέμιτου ανταγωνισμού με τα ξενοδοχεία αλλά συμπληρωματικά με αυτά.

Με δεδομένο το γεγονός ότι η εν λόγω ρύθμιση θα έρθει στην βουλή τον Δεκέμβριο το υπουργείο Τουρισμού πιέζει μεταξύ άλλων ο ΦΠΑ, το τέλος παρεπιδημούντων και το τέλος ανθεκτικότητας να βαρύνουν και την αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός εξέφραση την απογοήτευσή του για τις ρυθμίσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αναφέροντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί η κοινή λογική στο πεδίο αυτό. Μάλιστα κάλεσε τους αρμόδιους υπουργούς να πάρουν το παράδειγμα των άλλων χωρών και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη βραχυχρόνια μίσθωση. Στην παρέμβασή του ο κ. Βασιλικός εστίασε στην ανθεκτικότητα του κλάδου, σε ένα εξωτερικό περιβάλλον προκλήσεων και αγωνίας για την επόμενη μέρα τόσο στο επίπεδο της οικονομίας όσο και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σε κάθε περίπτωση όμως υπογράμμισε ότι «είναι ώρα μετάβασης της ελληνικής ξενοδοχίας, είναι η στιγμή που δεν θα ακολουθήσουμε τις τάσεις αλλά θα τις δημιουργήσουμε». Προς επίρρωσιν τούτου ζήτησε τη στήριξη των μικρών ξενοδοχείων, (1, 2, 3 αστεριών) που έχουν μείνει εκτός επενδυτικών εργαλείων, τόσο για την ενεργειακή αναβάθμισή τους, όσο και για εκσυγχρονισμό των υποδομών τους. Όπως εξήγησε, αυτά είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής ξενοδοχίας και δεν πρέπει να μπαίνουν σε δεύτερη ταχύτητα σε σχέση με τα ακριβότερα ξενοδοχεία. Στο σημείο αυτό και η κ. Κεφαλογιάννη συμφώνησε ότι και τα χαμηλότερα καταλύματα δεν πρέπει να στερούνται προγράμματα εκσυγχρονισμού τους όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις νόμιμες τουριστικές επιχειρήσεις, που με τη σειρά τους, θα πρέπει να μπορούν να παίρνουν κονδύλια ειδικά για ενεργειακή αναβάθμιση.

Τέλος από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης του ΞΕΕ ο κ. Βασιλικός ανακοίνωσε ότι την άνοιξη στη Ρόδο συγκεκριμένα η HOTREC (το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό όργανο των ξενοδόχων) θα διοργανώσει συνέδριο για την κλιματική αλλαγή, με την συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών φορέων του τουρισμού.

Aπό τις 25 έως και 27 Νοεμβρίου, 520 και πλέον εκθέτες θα υποδεχτούν ξενοδόχους, villa owners, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, και χιλιάδες ακόμα στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας για να τους παρουσιάσουν υψηλής αισθητικής ξενοδοχειακό εξοπλισμό και προτάσεις επίπλωσης, καινοτόμα υλικά και βιώσιμες πρακτικές για την κατασκευή και τη διακόσμηση, μηχανήματα και εργαλεία επαγγελματικής κουζίνας, ψηφιακά συστήματα κρατήσεων και digital marketing εφαρμογές. Παράλληλα, τα stages των workshops της έκθεσης, θα φιλοξενήσουν 94 ομιλητές, οι οποίοι μέσα από 45 θεματικές ενότητες θα παρουσιάσουν όλα τα megatrends του hospitality σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

