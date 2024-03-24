«Μαγνήτης» για ξένες εταιρείες η ελληνική διαστημική αγορά

Στο ραντάρ ξένων εταιρειών που αναπτύσσουν διαστημικές εφαρμογές έχει μπει η Ελλάδα. Βασική αιτία είναι το έργο 60 εκατ. ευρώ με αντικείμενο την ανάπτυξη σμήνους μικροδορυφόρων για την παρατήρηση γης, του οποίου ο διαγωνισμός προσείλκυσε οκτώ κοινοπραξίες ελληνικών και ξένων παικτών, όπως η γαλλική Thales και η γερμανική OHB. Μία από τις συμμετοχές στον διαγωνισμό για τους ελληνικούς μικροδορυφόρους προήλθε από την Open Cosmos που διαθέτει γραφεία σε Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και Πορτογαλία. Δραστηριοποιείται στην ανάλυση δορυφορικών δεδομένων τα οποία είναι αξιοποιήσιμα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την πράσινη μετάβαση.

Η εταιρεία ξεχωρίζει επειδή ο δεύτερος γύρος χρηματοδότησης που πραγματοποίησε, τον Σεπτέμβριο του 2023, αντλώντας περίπου 46 εκατ. ευρώ, είχε ελληνικό «χρώμα». Στους επενδυτές που τοποθέτησαν κεφάλαια στην Open Cosmos ανήκει η Ireon Ventures που αποτελεί τον βραχίονα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital) της Motor Oil Hellas. Η διοίκηση του ενεργειακού ομίλου υλοποιεί, με ορίζοντα το 2030, ένα πρόγραμμα ενεργειακού μετασχηματισμού 4 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει ενίσχυση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάπτυξη σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, προωθεί το έργο ΙRIS, που έχει επιλέξει να χρηματοδοτήσει με 127 εκατ. ευρώ το Ταμείο Καινοτομίας, για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από τη μονάδα παραγωγής υδρογόνου του διυλιστηρίου της Motor Oil. Ο πράσινος μετασχηματισμός της Motor Oil συμβαδίζει με τη δραστηριότητα της Open Cosmos που κατασκευάζει δορυφόρους παρατήρησης τροχιάς και μέσω της πλατφόρμας που έχει αναπτύξει, αναλύει δορυφορικά δεδομένα που αφορούν τη θερμοκρασία του πλανήτη, τη στάθμη των ωκεανών, καταγράφοντας 54 κλιματικές μεταβλητές (π.χ. αέρια θερμοκηπίου, όζον).

