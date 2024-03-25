Σε σημείο καμπής βρέθηκαν κεντρικές τράπεζες την περασμένη εβδομάδα, με την Ελβετία να είναι η πρώτη από τις μεγάλες οικονομίες που έκοψε τα επιτόκια της, ενώ την ίδια στιγμή η Ιαπωνία τα ανέβασε για πρώτη φορά εδώ και 17 χρόνια.

Οι αγορές προσπαθούν να προσδιορίσουν πότε οι μεγάλες και ισχυρές κεντρικές τράπεζες θα αρχίσουν να χαλαρώνουν τη σφιχτή νομισματική τους πολιτική, την οποία έχουν εφαρμόσει εδώ και δυο χρόνια σε μια προσπάθεια να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό.

Η εξαίρεση

Εξαίρεση αποτελεί η Τράπεζα της Ιαπωνίας η οποία κρατάει σε αρνητικά επίπεδα τα επιτόκια εδώ και 17 χρόνια, με στόχο να τονώσει την οικονομία της αλλά και να ενισχύσει τον πληθωρισμό. Αυτή η τακτική, σε συνδυασμό με τις αντισυμβατικές πολιτικές της για έλεγχο της καμπύλης των αποδόσεων και της ποσοτικής χαλάρωσης, έλαβε τέλος την προηγούμενη Τρίτη.

Η Ιαπωνία προσβλέπει σε αύξηση των μισθών, μετά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των σωματείων εργαζομένων και της Japan Inc. Οι αξιωματούχοι της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ) εκτιμούν πως οι υψηλότεροι μισθοί θα τονώσουν την εγχώρια ζήτηση και κατά συνέπεια θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό.

Ο Tomoya Masanao, συνεπικεφαλής της Pimco Ιαπωνίας, εκτιμά ότι τόσο οι μεσοπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις θα είναι πιο ουσιαστικές απ’ ό,τι αναμένουν οι αγορές, με βασικό ερώτημα ωστόσο να είναι πού θα σταθεροποιηθεί ο πληθωρισμός στη χώρα στη μετά την πανδημία περίοδο.

“Αν και η BOJ έχει διατηρήσει τον στόχο της για πληθωρισμό στα επίπεδα του 2%, είναι απίθανο κατά την άποψή μας να διατηρήσει επ’ αόριστον τη διευκολυντική νομισματική πολιτική της ώστε να διατηρήσει σταθερό αυτόν τον στόχο” συμπλήρωσε ο Masanao.

Η έκπληξη

Μια έκπληξη επεφύλασσε για τις αγορές η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας, η οποία την περασμένη Πέμπτη μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 0,25%, στο 1,5%, δηλώνοντας πως ο πληθωρισμός στη χώρα θα παραμείνει κάτω από τον στόχο του 2% στο άμεσο μέλλον.

Τόσο ο βασικός όσο και ο δομικός πληθωρισμός έχουν παραμείνει κάτω από τον συγκεκριμένο στόχο από τον Ιούνιο και τον Μάιο του 2023, αντίστοιχα, και η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας μείωσε τις εκτιμήσεις της, προβλέποντας ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 1,4% φέτος, στο 1,2% το 2025 και στο 1,1% το 2026.

Δήλωσε πάντως πως στην απόφαση της για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής ουσιαστικό ρόλο έπαιξε και η ενδυνάμωση του ελβετικού φράγκου.

Τρεις μειώσεις υπόσχεται η Fed

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, Fed, διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια της στο εύρος του 5,25%-5,5%, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή της για 3 μειώσεις (25 μονάδων βάσης η κάθε μια) έως το τέλος του έτους.

Οι πιθανότητες που δίνουν οι αγορές για την πρώτη μείωση να έρχεται τον Ιούνιο είναι στην παρούσα φάση στο 70%. Οι προσδοκίες για μείωση παραμένουν παρά τις προβλέψεις για ισχυρότερη ανάπτυξη, χαμηλότερη ανεργία και οριακά υψηλότερο του αναμενόμενου δομικό πληθωρισμό.



¨Σήμα” από την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας

Σταθερά στο 5,25% κράτησε τα επιτόκια και η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας. Έδωσε όμως “σήμα” για τις επόμενες κινήσεις της. Στην τελευταία συνεδρίαση, σε αντίθεση με την προηγούμενη όπου δυο μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής είχαν ταχθεί υπέρ αύξησης 25 μονάδων βάσης, με 8 μέλη να ψηφίζουν υπέρ της παραμονής στα τρέχοντα επίπεδα και ένα μέλος να τάσσεται υπέρ της μείωσης.

Ο κεντρικός τραπεζίτης, Andrew Bailey, μάλιστα δήλωσε πως τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για μια μείωση των επιτοκίων, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί ταχύτερα του αναμενόμενου.





