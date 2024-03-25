Στο στόχαστρο της Κομισιόν Apple, Alphabet και Meta 

Έρευνα κατά της Apple, της Alphabet (μητρική της Google) και της Meta ξεκίνησαν οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα της Κομισιόν στο πλαίσιο του νόμου ορόσημο που τέθηκε σε ισχύ στις 7 Μαρτίου, στόχος του οποίου είναι να μπει φρένο σε τυχόν ανεξέλεγκτες κινήσεις των τεχνολογικών κολοσσών.

"Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνες μη συμμόρφωσης του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) οι οποίες θα επικεντρωθούν στους κανόνες της Alphabet για το Google Play και την αναζήτηση στο Google, στους κανόνες της Apple για το App Store και την επιλογή του Safari και στο μοντέλο 'pay or consent' της Meta", αναφέρει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τον DMA, οι εταιρείες τεχνολογίας δεν επιτρέπεται να εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να ενημερώνουν τους χρήστες τους για φθηνότερες επιλογές για τα προϊόντα τους ή για συνδρομές εκτός του δικού τους “καταστήματος εφαρμογών”.

Ο νέος νόμος απαιτεί από τους έξι “gatekeepers” - οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες όπως μηχανές αναζήτησης, κοινωνικά δίκτυα και εφαρμογές συνομιλίας - να συμμορφώνονται με τις οδηγίες ώστε να εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τους ανταγωνιστές τους και να προσφέρουν στους χρήστες περισσότερες επιλογές.

Τα πρόστιμα που ενδέχεται να επιβληθούν στις τεχνολογικές εταιρείες κολοσσούς, αν αποδειχθεί πως δεν συμμορφώνονται με τον DMA, μπορούν να φτάσουν έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πως υποψιάζεται ότι οι κανόνες που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι εν λόγω “gatekeepers” υπολείπονται της αποτελεσματικής συμμόρφωσης του νόμου.

"Ο νόμος είναι νόμος. Δεν μπορούμε απλά να καθόμαστε και να περιμένουμε", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν.

Παράλληλα, σημείωσε πως η Meta, η οποία υιοθέτησε μια συνδρομητική υπηρεσία χωρίς διαφημίσεις στην Ευρώπη τον περασμένο Νοέμβριο που προκάλεσε επικρίσεις από τους ανταγωνιστές και τους χρήστες, θα πρέπει να προσφέρει δωρεάν εναλλακτικές επιλογές. Η Google και η Apple έχουν επίσης εφαρμόσει νέες χρεώσεις για ορισμένες υπηρεσίες τους.

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία προσπαθεί να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του DMA. "Οι συνδρομές ως εναλλακτική λύση στη διαφήμιση είναι μια συνηθισμένη επιχειρηματική πρακτική σε πολλούς κλάδους και σχεδιάσαμε την ‘Συνδρομή Χωρίς Διαφημίσεις (Subscription for No Ads)’’ για να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών του DMA” δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta.



H Google, από την πλευρά της, είπε ότι έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στις υπηρεσίες της, τονίζοντας πως θα υπερασπιστεί την πρακτική της τους επόμενους μήνες. Πεπεισμένη ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες του DMA δήλωσε και η Apple.

