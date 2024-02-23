Χρηματιστήριο: Πτώση 0,42% και στα 111,058 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.410 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.413,26 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,42%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.423,60 μονάδες (+0,31%) και κατώτερη τιμή στις 1.410,89 μονάδες (-0,59%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,56%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 9,29%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 111,058 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29,835.159 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,20%), της Autohellas (+1,04%), της Ελλάκτωρ (+0,93%), της Aegean Airlines (+0,80%) και της Coca Cola HBC (+0,69%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,05%), της Σαράντης (-1,75%), της Alpha Bank (-1,53%), της Πειραιώς (-1,26%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,24%), της ΕΥΔΑΠ (-1,22%), της ΔΕΗ (-1,17%) και της Τιτάν (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 8.107.478 και 6.017.221 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 23,23 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 15,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 60 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης +17,24% και Βιοτέρ +9,84%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Logismos -7,94% και Mevaco -3,72%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,7500 -1,15%

ALPHA BANK: 1,7005 -1,53%

AEGEAN AIRLINES: 12,6400 +0,80%

VIOHALCO: 5,9600 -0,50%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,3800 -1,24%

ΔΕΗ: 11,8100 -1,17%

COCA COLA HBC:29,0100 +0,69%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7250 +0,93%

ΕΛΠΕ: 8,2000 +0,12%

ELVALHALCOR: 2,1550 -2,05%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2500 +0,08%

ΕΥΔΑΠ: 5,6800 -1,22%

EUROBANK: 1,9005 +0,03%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2100 -0,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8700 -0,58%

MOTOR OIL: 27,2000 -0,73%

JUMBO: 27,3600 -0,65%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7400 -0,70%

ΟΛΠ:25,3000 +1,20%

ΟΠΑΠ: 16,1400 +0,12%

ΟΤΕ: 13,4600 -0,52%

AUTOHELLAS:13,6200 +1,04%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9200 -1,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,5300 -1,75%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,1600 +0,31%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

