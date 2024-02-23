Χρηματιστήριο: Πτώση 0,42% και στα 111,058 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.410 μονάδων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.413,26 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,42%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.423,60 μονάδες (+0,31%) και κατώτερη τιμή στις 1.410,89 μονάδες (-0,59%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,56%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 9,29%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 111,058 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29,835.159 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,64%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,20%), της Autohellas (+1,04%), της Ελλάκτωρ (+0,93%), της Aegean Airlines (+0,80%) και της Coca Cola HBC (+0,69%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,05%), της Σαράντης (-1,75%), της Alpha Bank (-1,53%), της Πειραιώς (-1,26%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,24%), της ΕΥΔΑΠ (-1,22%), της ΔΕΗ (-1,17%) και της Τιτάν (-1,15%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 8.107.478 και 6.017.221 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 23,23 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 15,33 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 60 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης +17,24% και Βιοτέρ +9,84%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Logismos -7,94% και Mevaco -3,72%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 25,7500 -1,15%
ALPHA BANK: 1,7005 -1,53%
AEGEAN AIRLINES: 12,6400 +0,80%
VIOHALCO: 5,9600 -0,50%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,3800 -1,24%
ΔΕΗ: 11,8100 -1,17%
COCA COLA HBC:29,0100 +0,69%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7250 +0,93%
ΕΛΠΕ: 8,2000 +0,12%
ELVALHALCOR: 2,1550 -2,05%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,2500 +0,08%
ΕΥΔΑΠ: 5,6800 -1,22%
EUROBANK: 1,9005 +0,03%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2100 -0,19%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,8700 -0,58%
MOTOR OIL: 27,2000 -0,73%
JUMBO: 27,3600 -0,65%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7400 -0,70%
ΟΛΠ:25,3000 +1,20%
ΟΠΑΠ: 16,1400 +0,12%
ΟΤΕ: 13,4600 -0,52%
AUTOHELLAS:13,6200 +1,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9200 -1,26%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,5300 -1,75%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,1600 +0,31%
