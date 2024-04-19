kataggelies@skai.gr: Οι τράπεζες δεν χορηγούν POS στους ενταγμένους στον «Τειρεσία»



Επιχειρηματίας ενταγμένος από τα προηγούμενα χρόνια στον Τειρεσία κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ ότι η τράπεζα στην οποία απευθύνθηκε αρνήθηκε να του δώσει POS για να κάνει την διασύνδεση, με αποτέλεσμα να φοβάται μήπως δεχθεί πρόστιμο από την ΑΑΔΕ.

Συνολικά 10.000 επιχειρήσεις - το 3% των υπόχρεων - δεν μπορούν να πάρουν POS λόγω του Τειρεσία.

«Πρόκειται για μία ειδική ομάδα, την οποία αντιμετωπίσουμε και δεν θα εξαντλήσουμε σε αυτούς τους συμπολίτες μας την αυστηρότητά μας» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Ομηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών.

«Εξετάζουμε τρόπους να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά τους, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για επιβολή προστίμου. Ωστόσο, υπάρχουν εργαλεία για να ρυθμίσουν το χρέος τους, όπως ο εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Όποιος μπει σε ρύθμιση, οι διαδικασίες ξεμπλοκάρουν και θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν POS» είπε ο κος Τσάπαλος.



Πηγή: skai.gr

