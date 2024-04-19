Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας S&P Global υποβάθμισε σήμερα Παρασκευή το αξιόχρεο του δημοσίου του Ισραήλ, εξαιτίας των «αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων», από τη βαθμίδα «AA-» στη βαθμίδα «A+», που παρόλ’ αυτά υποδεικνύει πως έχει απολύτως τη δυνατότητα να τηρεί εντός προθεσμιών τις υποχρεώσεις του.

«Η πρόσφατη εξάπλωση της σύγκρουσης με το Ιράν μεγεθύνει τους γεωπολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι ήταν ήδη υψηλοί για το Ισραήλ», εξήγησε ο οίκος, που συνόδευσε την υποβάθμιση με αρνητική προοπτική — στοιχείο που αφήνει να εννοηθεί ότι είναι πιθανή νέα υποβάθμιση του προσεχώς.

