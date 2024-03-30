Κ. Χατζηδάκης στο tiktok: Πέντε πράγματα για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και όποιος θέλει ας τα αμφισβητήσει!

Με «πέντε σημεία» σχολιάζει την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Tik Tok ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνει ότι «ο κατώτατος μισθός όταν ανέλαβε η ΝΔ ήταν 650 ευρώ και έχει φτάσει στα 830 ευρώ» και πως με τη νέα αύξηση «οι μικτές αποδοχές σε 12μηνη βάση είναι 968 ευρώ»

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού είναι πολύ υψηλότερο από την αύξηση που σημειώνεται στον πληθωρισμό και πως η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση της Ε.Ε. σε σχέση με τις χώρες που εφαρμόζουν τον κατώτατο μισθό.

«Ορισμένοι στην Ελλάδα έχουν το προνόμιο να λαϊκίζουν και να μηδενίζουν τα πάντα. Εμείς προσπαθούμε να κινούμαστε με σοβαρότητα. Και να ισορροπούμε ανάμεσα στις μεγάλες και υπαρκτές ανάγκες των εργαζομένων από τη μια και στις αντοχές των επιχειρήσεων από την άλλη. Νομίζω ότι η πορεία των πραγμάτων δείχνει ότι τα καταφέρνουμε! Και συνεχίζουμε!», καταλήγει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη:

«5 πράγματα για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και όποιος θέλει ας τα αμφισβητήσει!

1. O κατώτατος μισθός ήταν 650€ όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές το 2019 και τώρα ανέβηκε στα 830€.

2. Σε 12μηνη βάση, οι μικτές αποδοχές είναι 968€ τον μήνα και οι καθαρές 823€.

3. Σε σχέση με τις 22 χώρες της ΕΕ που έχουν καθεστώς κατώτατου μισθού, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση όσον αφορά την ονομαστική αξία του μισθού. Κι όσον αφορά την αγοραστική δύναμη στην 13η θέση. Δεν τα σημειώνω για να πανηγυρίσω, αλλά για να υπογραμμίσω ότι δεν είμαστε «τελευταίοι των τελευταίων», όπως υποστηρίζουν ορισμένοι.

4. Ενώ η αύξηση του πληθωρισμού από το 2019 ίσαμε το 2024 είναι σωρευτικά 16,5%, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 28%. Αρκετά παραπάνω, δηλαδή, από την αύξηση του πληθωρισμού.

5. Ο μέσος μισθός, διότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι «μπορεί να ανέβηκε ο κατώτατος, αλλά δεν ανεβαίνει ο μέσος μισθός», ήταν, με βάση τα στοιχεία του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, 1.046€ το 2019 και ανέβηκε στα 1.258€ στο τέλος του 2023. Αρκετά παραπάνω, επίσης, από τον πληθωρισμό.

