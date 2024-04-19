Θέμα χρόνου είναι να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με τον Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο τύπου του υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Θα βγει προσεχώς το χρονοδιάγραμμα, ενώ δεν θα είναι η 30η Ιουνίου η καταληκτική ημερομηνία».

Η καθυστέρηση, όπως είπε, οφείλεται στο γεγονός ότι πρώτα έπρεπε να ψηφιστεί ο νόμος που επιτρέπει σε πάνω από 1 εκατ. πολίτες, συνταξιούχους και μισθωτούς να δουν προ συμπληρωμένες τις φορολογικές δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, ανακοίνωσε ότι για κάθε μέρα καθυστέρησης της έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων πέραν της 31ης Μαρτίου, θα παρατείνεται αυτόματα και η καταληκτική διορία. «Δεδομένου ότι, πέρσι ξεκινήσαμε 31 Μαρτίου, ας το πούμε χοντρικά 1η Απριλίου και δεν ξεκινήσαμε την ίδια ημερομηνία φέτος, για τις όποιες μέρες έχουμε πάει μέσα στον Απρίλιο θα δώσουμε προκαταβολικά την προθεσμία πέραν της 30ης Ιουνίου, μέσα στον Ιούλιο να μπορούν να γίνουν οι δηλώσεις, άρα τις μέρες τις οποίες πήραμε στον Απρίλιο θα τις δώσουμε στον Ιούλιο...» δήλωσε χαρακτηριστικά.

