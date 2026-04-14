Ισχυρή άνοδος 2,36% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά από τις αργίες του Πάσχα, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της χθεσινής ανόδου των δεικτών στη Wall Street και της σημερινής υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου.

Οι αγορές αισιοδοξούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ μπορεί να αναγκάσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.278,27 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,36%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 70,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+5,76%), της Eθνικής (+5,04%), της Alpha Bank (+4,31%) και της Πειραιώς (+4,27%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-3,32%) και της Σαράντης (-0,51%).

Ανοδικά κινούνται 83 μετοχές, 11 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+8,43%) και Prodea (+8,40%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Elinoil (-4,44%) και Μουζάκης (κ) (-4,31%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

