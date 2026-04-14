Το σχέδιο των ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ -του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος- θα μπορούσε να διακόψει τη μεταφορά περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως που το Ιράν συνεχίζει να διακινεί, σημειώνει η Wall Street Journal.

Καθώς ήδη το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είναι «παγιδευμένο» πίσω από τo Oρμούζ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και άλλες ασιατικές χώρες που εξαρτώνται από τη Μέση Ανατολή αναζητούν εναλλακτικές για να αναπληρώσουν τα μειωμένα ενεργειακά τους αποθέματα. Τι θα σήμαινε αυτό για την αγορά ενέργειας των ΗΠΑ;

Στροφή στις ΗΠΑ για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ (Trump) επικρότησε μια εικόνα ενός χάρτη που έδειχνε μια «αλυσίδα» πλοίων να κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ. Σε άλλη ανάρτηση, ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός άδειων δεξαμενόπλοιων κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ για να φορτώσει «το καλύτερο και πιο “γλυκό” πετρέλαιο (και αέριο) στον κόσμο».

Η εταιρεία ανάλυσης αγοράς Kpler παρακολουθεί 70 υπερδεξαμενόπλοια (VLCCs) που αναμένεται να φτάσουν σε λιμάνια του Κόλπου τον Απρίλιο και τον Μάιο. Πέρσι, κατά μέσο όρο, 27 τέτοια πλοία φόρτωναν αμερικανικό αργό κάθε μήνα.

Κάθε πλοίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και είναι σχεδιασμένο για μεγάλες αποστάσεις, όπως τα 11.700 ναυτικά μίλια μεταξύ Χιούστον και Σιγκαπούρης.

Πόσο πετρέλαιο εξάγουν οι ΗΠΑ

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου των ΗΠΑ κινούνται προς την ποσότητα - ρεκόρ των 5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με την Kpler, ενώ τον Μάιο αναμένεται να σημειωθεί νέο ρεκόρ βάσει της τρέχουσας κίνησης των δεξαμενόπλοιων.

Πέρσι, οι ΗΠΑ εξήγαγαν κατά μέσο όρο 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ παράλληλα αποστέλλουν περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε προϊόντα όπως βενζίνη, καύσιμα αεροσκαφών και ντίζελ.

Παρότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως, εξακολουθούν να εισάγουν -κυρίως από τον Καναδά και το Μεξικό- λόγω των διυλιστηρίων που είναι σχεδιασμένα για βαρύτερο αργό. Πέρσι, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 6,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όρο.

Έχουν οι ΗΠΑ τη δυνατότητα να αυξήσουν τις εξαγωγές;

Η απάντηση είναι σύνθετη. Οι ΗΠΑ παράγουν περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγωγής είναι ήδη δεσμευμένο.

Οι τέσσερις βασικοί τερματικοί σταθμοί εξαγωγής πετρελαίου σε Τέξας και Λουιζιάνα έχουν περιορισμένα περιθώρια για επιπλέον φορτώσεις. Σε αντίθεση με την αγορά LNG που βασίζεται σε μακροχρόνια συμβόλαια, το πετρέλαιο διακινείται κυρίως στην άμεση αγορά (spot), πράγμα που σημαίνει ότι το όριο καθορίζεται από τις φυσικές δυνατότητες των λιμανιών, τα οποία ήδη λειτουργούν σχεδόν στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους.

Για αυτό τον λόγο γίνονται προσπάθειες επέκτασης.

Συγκεκριμένα, η Enbridge επεκτείνει τον τερματικό Ingleside στο νότιο Τέξας, ενώ το λιμάνι Corpus Christi ολοκλήρωσε έργο 625 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διεύρυνσή του.

Παράλληλα, ένας νέος τερματικός σταθμός LNG, ιδιοκτησίας Exxon Mobil και QatarEnergy, ξεκίνησε να λειτουργεί και αναμένεται να παράγει έως 18 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Άλλα έργα όμως έχουν καθυστερήσει λόγω κανονιστικών εμποδίων ή χαμηλής ζήτησης.

Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία των ΗΠΑ

Οι τιμές καυσίμων αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά αν αυξηθούν οι εξαγωγές και μειωθούν τα αποθέματα.

Η μέση τιμή της βενζίνης έφτασε τα 4,13 δολάρια ανά γαλόνι τη Δευτέρα -μειωμένη κατά 3 σεντ από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυξημένη κατά 1,15 δολάρια από την αρχή του πολέμου.

Επιπλέον, η αύξηση των εξαγωγών δεν συνοδεύεται ακόμη από αύξηση της παραγωγής. Οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου διστάζουν να επεκταθούν, καθώς δεν είναι βέβαιοι ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν. Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα πιθανότατα θα μειωθούν, οδηγώντας σε περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Οι εταιρείες ενέργειας προσπαθούν εν τω μεταξύ να εκτιμήσουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι τιμές πριν μειωθεί σημαντικά η ζήτηση. Μια παρατεταμένη άνοδος θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και ύφεση.

Ήδη, η ζήτηση βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά περίπου 100.000 βαρέλια ημερησίως (1,4%).

«Μπορεί να είναι κέρδος για τους εξαγωγείς και τους traders», δήλωσε ο Andy Lipow, πρόεδρος της Lipow Oil Associates. «Αλλά για τον καταναλωτή, με τις αυξανόμενες τιμές, δεν μοιάζει με νίκη», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

