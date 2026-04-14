Αποκλεισμός του Ορμούζ με χαραμάδα αισιοδοξίας για νέες συνομιλίες

Ενώ βρίσκεται σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε το Ιράν για «οικονομική τρομοκρατία» και υπερασπίστηκε τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ ως ισότιμη απάντηση. Σύμφωνα με αναφορές, ένα πλοίο κινεζικών συμφερόντων κατάφερε να περάσει το Στενό, βάζοντας σε δοκιμασία τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Την ίδια ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν να επικοινωνούν, σύμφωνα με δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου στο CNN, μετά την αποτυχία ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν. Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν λεπτομέρειες για μια πιθανή δεύτερη δια ζώσης συνάντηση με τους Ιρανούς στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με πηγή.

Αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι διπλωμάτες αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σήμερα υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος του Λιβάνου ελπίζει ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, την ώρα που η Χεζμπολάχ κάλεσε τη Βηρυτό να απορρίψει τις συνομιλίες.

Στο μεταξύ, ο Πάπας απάντησε στην κριτική που του άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «δεν έχει καμία πρόθεση να συζητήσει» τον πόλεμο με τον Αμερικανό πρόεδρο - ο Τραμπ είχε κατηγορήσει τον Ποντίφικα ότι είναι «καταστροφικός για την εξωτερική πολιτική».



Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.