Άνοδος στις αγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Ιράν

Ανοδικά κινούνται οι αγορές την Τρίτη, μετά τις αναφορές για πιθανή επανεκκίνηση των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Τόσο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όσο και τα fututes στη Wall Street σημειώνουν άνοδο, ενώ με κέρδη έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια.

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,49%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, καταγράφει κέρδη κατά 0,68%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο 1,04%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,42%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,29%.

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει κέρδη 0,48% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται ανοδικά κατά 0,82%.

Ανοδικά τα futures στη Wall Street

Ανοδικές είναι οι τάσεις στους δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται ανοδικά κατά 0,09%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,13%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν άνοδο 0,30%.

Κέρδη για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στις αγορές στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific καταγράφει κέρδη 1,75%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 2,74%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε με άνοδο 0,87% και ο Nikkei κατέγραψε κέρδη 2,44%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +1,19%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,90% , ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 0,50%.

Πηγή: skai.gr

