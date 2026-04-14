Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: «Βήμα πίσω» ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν

Η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ είναι «εξαιρετικά ανησυχητική» και το αμερικανικό σχέδιο για αποκλεισμό των δεξαμενόπλοιων που αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια συνιστά «βήμα προς τα πίσω», δήλωσε την Τρίτη ο Τζον Ντένχολμ, εν αναμονή πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), που εκπροσωπεί περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

«Στο ICS ήμασταν πραγματικά αισιόδοξοι όταν ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Θεωρώ ότι η κίνηση για τον αποκλεισμό των δεξαμενόπλοιων που αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια είναι ένα βήμα προς τα πίσω», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους σε εκδήλωση της Ένωσης Πλοιοκτητών του Χονγκ Κονγκ.

«Πρόκειται, ελπίζουμε, για μια προσωρινή εμπλοκή και πρέπει να δούμε το Στενό του Ορμούζ να ανοίγεί ξανά. Αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Εμείς είμαστε παρατηρητές», τόνισε.

Η επιβολή τελών για την ασφαλή διέλευση από διεθνή ύδατα «δεν είναι αποδεκτή εξέλιξη» για το ICS, πρόσθεσε ο Ντένχολμ, παρομοιάζοντάς την με την επιβολή τελών για τη διέλευση από το Στενό του Γιβραλτάρ ή τη Μάγχη.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου, λέγοντας ότι τα πλοία μπορούν να διέρχονται μόνο έπειτα από συνεννόηση με την Τεχεράνη και καταβολή τέλους.

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα για το ICS είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια των ναυτικών του στην περιοχή.

«Η βασική μας ανησυχία είναι οι 20.000 ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο και αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες», ανέφερε και πρόσθεσε: «Δεν βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, αλλά είναι μια εξαιρετικά στρεσογόνα κατάσταση να είσαι παγιδευμένος σε πλοίο εν μέσω πολεμικού περιβάλλοντος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.