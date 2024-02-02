Αν χρειαζόταν μία επιπλέον απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει ανακάμψει δυναμικά, αυτή την έδωσε η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή (IPO) εταιρείας στη χώρα εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg σε δημοσίευμά του για τη διάθεση του 30% των μετοχών του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για την πώληση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ήταν τόσο μεγάλο που η ζήτηση ξεπέρασε το μέγεθος της συμφωνίας λίγες ώρες μετά το άνοιγμα των βιβλίων, σημειώνει.

Το κράτος άντλησε 784,7 εκατομμύρια ευρώ με την πώληση της συμμετοχής του στο αεροδρόμιο, με την τιμή της δημόσιας εγγραφής να ορίζεται στα 8,2 ευρώ ανά μετοχή, το υψηλότερο σημείο του εύρους τιμών.

«Πρόκειται για μια συναλλαγή ορόσημο για την Ελλάδα», δήλωσε ο Θανάσης Δρογώσης, επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της Pantelakis Securities. «Πρόκειται για ένα ποιοτικό περιουσιακό στοιχείο που ενισχύει την εμβέλεια των ελληνικών κεφαλαιαγορών, προσελκύοντας νέες κατηγορίες επενδυτών και χρησιμεύει ως υποκατάστατο για τον ελληνικό τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία της χώρας», πρόσθεσε.

Η πολύ επιτυχημένη δημόσια εγγραφή ήρθε σε συνέχεια της πρώτης νέας έκδοσης 10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία προσέλκυσε ζήτηση 35 δις. ευρώ, που αποτελεί ιστορικά υψηλό ποσό, και αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο που ενισχύει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την επανεκλογή του τον Ιούνιο, αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι «η οικονομία της Ελλάδας σημείωσε καλύτερες επιδόσεις από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες πέρυσι, καθιστώντας την οικονομική κρίση της χώρας πριν από περισσότερα από 10 χρόνια μια μακρινή ανάμνηση».

Η σημαντικότερη δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα από το 2000 θα βοηθήσει στην επέκταση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, καθώς οι αφίξεις τουριστών σημειώνουν νέα ρεκόρ. Το αεροδρόμιο της Αθήνας, το οποίο συνδέει την Ελλάδα με 155 πόλεις παγκοσμίως, διακίνησε περισσότερους από 28 εκατομμύρια επιβάτες το 2023, σημειώνοντας αύξηση 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περίπου 19 εκατομμύρια από αυτούς προέρχονταν από το εξωτερικό, γεγονός που δείχνει τον κεντρικό του ρόλο στον κρίσιμο τουριστικό τομέα της Ελλάδας. Μέχρι τον Νοέμβριο, η Ελλάδα είχε υποδεχθεί συνολικά περίπου 32 εκατομμύρια επισκέπτες από άλλες χώρες.

«Η είσοδος του αεροδρομίου της Αθήνας στο χρηματιστήριο είναι ένας από τους παράγοντες που θα το βοηθήσουν να προωθήσει την επενδυτική του δραστηριότητα, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητάς του», δήλωσε ο Ηλίας Κικίλιας, γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ.

«Οι προοπτικές για το αεροδρόμιο είναι πολύ θετικές και συνδέονται με τις ευρύτερες προοπτικές για τον τουρισμό, οι οποίες είναι επίσης πολύ καλές», πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας.

Ο τουριστικός τομέας της Ελλάδας σημείωσε ένα ακόμη ρεκόρ πέρυσι. Τα τουριστικά έσοδα έφτασαν τα 20 δισ. ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου, πάνω από 15% υψηλότερα από ό,τι το 2022 και σχεδόν 13% περισσότερα από την ίδια περίοδο του 2019, λίγο πριν από την πανδημία. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το 2024 θα είναι επίσης μια πολύ καλή χρονιά, με τις προγραμματισμένες αεροπορικές κρατήσεις για τον Φεβρουάριο να είναι 18% υψηλότερες από τον ίδιο μήνα πέρυσι και 14% υψηλότερες για τον Μάρτιο, σύμφωνα με τον κ. Κικίλια.

Από πολλές απόψεις, το αεροδρόμιο της Αθήνας είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος για την άφιξη και την αναχώρηση των επιβατών, καθώς ελέγχει μια ευρύτερη περιοχή γύρω από τον τερματικό σταθμό με ένα ξενοδοχείο, εκθεσιακούς χώρους και μεγάλα εμπορικά κέντρα, δήλωσε ο κ. Κικίλιας. Αυτό σημαίνει, είπε, ότι ουσιαστικά εξυπηρετεί μια περιοχή με σχεδόν 6 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή περισσότερο από το μισό πληθυσμό της Ελλάδας.

Η επέκταση του αεροδρομίου σχεδιάζεται σε τρεις φάσεις και αποσκοπεί στην αύξηση της χωρητικότητας του τερματικού σταθμού σε 50 εκατομμύρια επιβάτες έως το 2046.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν προστεθεί 69 νέοι προορισμοί στο δίκτυό του αεροδρομίου και συνεργασίες με 32 νέες αεροπορικές εταιρείες, καθιστώντας το «Ελ. Βενιζέλος» το 9ο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ευρώπη, σύμφωνα με την κατάταξη Megahubs 2023 του OAG.

Οι επεκτάσεις και τα σχέδια βελτίωσης έρχονται την ώρα που ορισμένοι ταξιδιώτες παραπονιούνται ότι το Ελευθέριος Βενιζέλος δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο στους ταξιδιώτες.

Το αεροδρόμιο εργάζεται για να το αλλάξει αυτό, υποδεχόμενο τους τουρίστες με ένα διαδραστικό βίντεο τοίχου προς τον χώρο παραλαβής των αποσκευών.

Πηγή: skai.gr

