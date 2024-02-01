Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο, με ώθηση από βιομηχανία και κατασκευές, διαπιστώνει ο ΙΟΒΕ στα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας για τον Δεκέμβριο του 2023.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον πρώτο μήνα του 2024 διαμορφώθηκε στις 107,2 μονάδες από 105,8 μονάδες τον Δεκέμβριο, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, κατά μέσο όρο, οι αντίστοιχοι δείκτες παραμένουν αμετάβλητοι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ στους επιμέρους επιχειρηματικούς δείκτες, καταγράφεται ισχυρή βελτίωση των προσδοκιών στις κατασκευές και ηπιότερη στη βιομηχανία ενώ στους υπόλοιπους τομείς σημειώνεται οριακή υποχώρηση. Παράλληλα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διορθώνει την αύξηση της εορταστικής περιόδου και μειώνεται στο επίπεδο του Νοεμβρίου.

«Αν και υπάρχουν έντονες αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο, η εγχώρια βιομηχανία φαίνεται να αναμένει σχετική βελτίωση της δυναμικής της, ενώ και οι κατασκευές κινούνται έντονα ανοδικά, με επιταχυνόμενες επενδύσεις και σημαντικό ύψος ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων. Στα νοικοκυριά, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η πίεση από τη γενική άνοδο του επιπέδου τιμών παραμένει, άλλωστε ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πρόβλημα και κατά το τρέχον έτος παρά την άνοδο των επιτοκίων που έχει λάβει χώρα. Όμως, η παρατεταμένη σχετική καλοκαιρία, κατά το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, συνεχίζει να αμβλύνει την επίπτωση του ενεργειακού κόστους στα νοικοκυριά» επισημαίνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ.

Συνολικά, παραμένουν οι προσδοκίες για θετική πορεία της οικονομίας, με άνοδο των επενδύσεων που θα επιδράσει θετικά στην αγορά και με μείωση της ανεργίας το 2024.



Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα όμως αποκλιμακώθηκαν ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν σημαντικά.

στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν, με το ύψος των αποθεμάτων να διατηρείται αμετάβλητο, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων εξασθενούν έντονα.

στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχώρησαν αισθητά, όπως και εκείνες για τη ζήτηση, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώνονται ήπια.

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, εξασθένισαν οριακά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και υποχώρησε η πρόθεση για αποταμίευση.

