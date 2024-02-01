Μείωσαν τα επιτόκια χορηγήσεων οι τράπεζες τον Δεκέμβριο 2023

Aμετάβλητα διατήρησαν οι τράπεζες τα επιτόκια καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2023, ενώ μείωσαν τα επιτόκια δανείων με αποτέλεσμα να περιοριστεί το μεταξύ τους περιθώριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,51%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 6,06% με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων να μειωθεί στο 5,84% από 5,92% που ήταν τον Νοέμβριο.

Πιο αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,06%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 15,11%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 51 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 12,10%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,08%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,87%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,80%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 26 μονάδες βάσης, το Δεκέμβριο του 2023, και διαμορφώθηκε στο 5,78%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 28 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,95%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,77%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,01%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,77%.

Πηγή: skai.gr

