Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή η νομοθετική διάταξη που ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για το 2024 και θεσπίζει το ειδικό τιμολόγιο που θα εφαρμόζει το σύνολο των προμηθευτών και θα αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα με βάση μηχανισμό διακύμανσης που θα θεσπίσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για το πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών ρεύματος κατά την επόμενη χρονιά, δεδομένου ότι στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η ισχύς των έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν το καλοκαίρι του 2022, λόγω της ενεργειακής κρίσης, για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και ανακοίνωση των τιμών λιανικής που ισχύουν κάθε μήνα έως τις 20 του προηγούμενου μήνα.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, το Ειδικό Τιμολόγιο θεσπίζεται «προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανατιμητικοί κίνδυνοι από την επαναφορά της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την πτώση των τιμών».

Οι βασικές ρυθμίσεις της διάταξης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπουν τα εξής:

-Στο Ειδικό Τιμολόγιο θα μεταφερθεί το σύνολο των καταναλωτών με εξαίρεση όσους έχουν συμβόλαια σταθερής τιμής και όσους επιλέξουν να υπαχθούν σε άλλο τιμολόγιο που προσφέρει ο προμηθευτής.

-Οι προμηθευτές θα διαθέτουν ένα Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάθε κατηγορία πελατών Χαμηλής Τάσης. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, οι προμηθευτές θα πρέπει να εημερώσουν τους πελάτες τους για τους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους των προϊόντων προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 2024.

- Η τελική τιμή του ρεύματος στο πλαίσιο του Ειδικού Τιμολογίου θα ανακοινώνεται από τους προμηθευτές έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, και θα προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης. Ο τρόπος υπολογισμού του μηχανισμού διακύμανσης και των συντελεστών του Ειδικού Τιμολογίου, οι ορισμοί των μεταβλητών συντελεστών του μηχανισμού διακύμανσης, τα χρονικά διαστήματα μεταβολής των συντελεστών και της Βασικής Τιμής Προμήθειας, ο τρόπος επισήμανσης και αποτύπωσης στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

- Όλα τα τιμολόγια θα αποστέλλονται στη ΡΑΑΕΥ και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της προκειμένου να μπορούν να τα συγκρίνουν οι καταναλωτές έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.

-Παραμένουν το πλαφόν 5 ευρώ το μήνα στο πάγιο καθώς και η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτής ή τιμολογίου προμήθειας οποτεδήποτε χωρίς αποζημίωση του προμηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του Πελάτη, εκτός από την περίπτωση διακοπής σύμβασης σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου.

Το νέο πλαίσιο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

