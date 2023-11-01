ΗΠΑ: Η Fed άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 5,25 - 5,50%

Η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια σήμερα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, διατηρώντας τα στο τρέχον επίπεδο, μεταξύ 5,25-5,50%, όπως ανακοίνωσε απόψε, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής της.
Στην ανακοίνωση αυτήν η Fed υπογραμμίζει εξάλλου την ευρωστία της αγοράς εργασίας και της οικονομικής δραστηριότητας, παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων που είχαν ως στόχο να χαλιναγωγήσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος ωστόσο «παραμένει υψηλός».
Η ομοσπονδιακή τράπεζα σημειώνει ότι θέλει τώρα να παρακολουθήσει την εξέλιξη της οικονομίας και των δεικτών και ιδίως τις «σωρευτικές συνέπειες» από τις αυξήσεις των επιτοκίων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.