ΗΠΑ: Η Fed άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 5,25 - 5,50%

Στην ανακοίνωση της η Fed υπογραμμίζει εξάλλου την ευρωστία της αγοράς εργασίας και της οικονομικής δραστηριότητας, παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων που είχαν ως στόχο να χαλιναγωγήσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος ωστόσο «παραμένει υψηλός»

Η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια σήμερα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, διατηρώντας τα στο τρέχον επίπεδο, μεταξύ 5,25-5,50%, όπως ανακοίνωσε απόψε, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής της.

Στην ανακοίνωση αυτήν η Fed υπογραμμίζει εξάλλου την ευρωστία της αγοράς εργασίας και της οικονομικής δραστηριότητας, παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων που είχαν ως στόχο να χαλιναγωγήσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος ωστόσο «παραμένει υψηλός».

Η ομοσπονδιακή τράπεζα σημειώνει ότι θέλει τώρα να παρακολουθήσει την εξέλιξη της οικονομίας και των δεικτών και ιδίως τις «σωρευτικές συνέπειες» από τις αυξήσεις των επιτοκίων.

