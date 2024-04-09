Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 790.000 ευρώ σε τρεις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης για παραβίαση της Νομοθεσίας, κατόπιν εξέτασης καταγγελιών στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Συγκεκριμένα:

Α. Πρόστιμα συνολικού ύψους 330.000 ευρώ στην doValue Greece A.E.Δ.Α.Δ.Π., σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3758/2009, περί ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις γιατί:

1. Ανέθετε σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών την ενημέρωση δανειοληπτών για ληξιπρόθεσμη οφειλή τους που είχε ήδη εξοφληθεί,

2. Ανέθετε σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών την ενημέρωση δανειοληπτών για ληξιπρόθεσμη οφειλή τους ενώ οι οφειλέτες είχαν υποβάλει αίτηση κήρυξης πτώχευσης που είχε γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο,

3. Ενημέρωνε δανειολήπτες περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής, σε περιπτώσεις που είτε ο δανειολήπτης κατέβαλε προσηκόντως τις δόσεις του δανείου είτε είχε υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του ν.3869/2010 τηρώντας τη δικαστική ρύθμιση.

Β. Πρόστιμο ύψους 280.000 ευρώ στη Cepal Hellas A.E.Δ.Α.Δ.Π., σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έναντι των δανειοληπτών στο πλαίσιο της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για:

1. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ελέγχου της εξουσιοδότησης των νόμιμων εκπροσώπων των οφειλετών και της διαδικασίας εξεύρεσης λύσης ρύθμισης της οφειλής τους.



2. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επεξεργασία αιτημάτων των δανειοληπτών που αφορούν σε εξέταση αιτήματος ρύθμισης της οφειλής τους και έκδοσης βεβαίωσης υπολοίπου οφειλής.

3. Δυσχέρεια στην επικοινωνία των δανειοληπτών με την εταιρεία στο πλαίσιο διαχείρισης των οφειλών τους.

Γ. Πρόστιμο ύψους 180.000 ευρώ στην INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έναντι των δανειοληπτών στο πλαίσιο της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για:

1. Μη ορθή ενημέρωση για το υπόλοιπο των οφειλών του δανειολήπτη με σκοπό την ολική εξόφληση εκ μέρους του, καθώς και αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημά του σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεών του.

2. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση αιτήματος δανειολήπτη περί αντιλογισμού ποσού που είχε κατατεθεί εκ παραδρομής.

3. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα δανειολήπτη σχετικά με την αποστολή του υπολοίπου του δανείου ενταγμένου στον ν. 3869/2010.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης διενεργεί εντατικούς ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών και συμπεριφορές που την παραβιάζουν δεν γίνονται αποδεκτές.

Από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 1.520.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «H Κυβέρνηση αποδεικνύει εμπράκτως ότι στέκεται απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές, οι οποίες θίγουν, προσβάλλουν τον πολίτη και παραβιάζουν ρητά τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία των εταιρειών. Αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε με αποφασιστικότητα και επιμονή, εντατικοποιώντας τους ελέγχους και εξετάζοντας τις σχετικές καταγγελίες».

*Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή στην γραμμή 1520 καθώς και να υποβάλλει καταγγελίες για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr/.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.