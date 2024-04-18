Στα εντυπωσιακά οικονομικά επιτεύγματα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια αναφέρεται το πρακτορείο Reuters, σε σημερινό άρθρο του.

Το 2024 θα είναι η χρονιά που η ελληνική οικονομία «θα εκτοξευτεί», τονίζει το πρακτορείο, και προσθέτει ότι η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία για πλήρη ανάκαμψη, μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη δεκαετία, κάτι που φανερώνουν όλοι οι οικονομικοί δείκτες.

Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά σχεδόν 3% φέτος, πλησιάζοντας τα προ κρίσης μεγέθη του 2009 και ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της ευρωζώνης που είναι 0,8%.

Ενδεικτικό της σημαντικής αυτής ανάκαμψης, σύμφωνα με το Reuters, είναι ότι το κόστος δανεισμού της χώρας έχει πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας και ότι οι τράπεζες που διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν πλήρως, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Το πρακτορείο επικαλείται, μάλιστα, δηλώσεις κάποιων από τους μεγαλύτερους επενδυτές της χώρας, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια κίνηση «ορόσημο» που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα.

«Η ελληνική οικονομία είναι σε καλή κατάσταση για να επωφεληθεί από την περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον», δηλώνει στο Reuters, ο Wim-Hein Pals, της ολλανδικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Robeco.

Ανάμεσα στα οικονομικά επιτεύγματα που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια η χώρα είναι, σύμφωνα με το πρακτορείο, ότι αναβίωσε το τραπεζικό της σύστημα και στηρίζεται αποκλειστικά στις αγορές χρέους για τις δανειακές της ανάγκες, καθώς και ότι το 2022 αποπλήρωσε το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Το Reuters αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η ηρεμία έχει αποκατασταθεί στη χώρα σε μεγάλο βαθμό», με τη θέση των διαδηλωτών που συγκεντρώνονταν κάποτε στην Πλατεία Συντάγματος να έχουν πάρει τώρα οι μουσικοί που διασκεδάζουν τους τουρίστες κάτω από τις σκιές των δέντρων.

