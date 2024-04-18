ΕΝΦΙΑ: Λήγει η προθεσμία για όσους θέλουν ολόκληρη επιστροφή φόρου

Εκπνέει η προθεσμία εξόφλησης αύριο Παρασκευή 19 Απριλίου για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ από τους φορολογούμενους (πολίτες και επιχειρήσεις) που θέλουν να εισπράξουν στο ακέραιο επιστροφή φόρου που δικαιούνται, προτού «τρέξει» ο επόμενος μαζικός συμψηφισμός από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την ertnews.gr Η φορολογική αρχή «πάγωσε» για περίπου ένα δεκαήμερο τους συμψηφισμούς επιστροφών φόρου με οφειλές προς το Δημόσιο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ για να μπορέσουν να εισπράξουν ολόκληρη την όποια εκκρεμή επιστροφή.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν άμεσα τα χρήματα της επιστροφής τους, εφόσον εξοφλήσουν τον φετινό φόρο ακινήτων έως:

Σήμερα 18/4 για πληρωμή μέσω web banking ή Αύριο 19/4 για πληρωμή μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και του myAADEapp.

Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να:

Έχουν πρόσβαση στα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην εφαρμογή», επιλέγοντας Έτος 2024.

Προχωρήσουν σε πληρωμή της σχετική οφειλής μέσω:

της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή:

Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή, ή

της νέας εφαρμογής της ΑΑΔΕ για κινητές συσκευές myAADEapp, στην επιλογή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών > Επόμενο > Επιλογή Τρόπου Πληρωμής (Μέσω IRIS ή Με κάρτα) > Συγκεντρωτική εικόνα ατομικών ανοικτών εκτός ρύθμισης.

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ εξοφλείται σε 11 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη έως το τέλος Απριλίου και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης δεν προβλέπεται έκπτωση ενώ κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ.

Πάντως υπάρχει και η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου σε έως και 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις, εντάσσοντας την οφειλή στην πάγια ρύθμιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάθεση των ιδιοκτητών ακινήτων βρίσκεται και η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για διορθώσεις λαθών στο Ε9.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις, εάν έχουν διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις σε θέματα ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή ακόμα και στον όροφο του ακινήτου, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του ΕΝΦΙΑ.

Μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης θα γίνει νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ «ξεφουσκώνοντας» έτσι το αρχικό εκκαθαριστικό.

