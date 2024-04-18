Το αδίκημα το οποίο φέρεται να διέπραξε ο Μπιορν Χέκε είναι γραμμένο στην πιο επίσημη γραφειοκρατική γλώσσα: «Χρήση εμβλημάτων μιας πρώην εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης». Αυτό είναι το κατηγορητήριο στη δίκη που αρχίζει την Πέμπτη στο πρωτοδικείο της πόλης Χάλε. Συγκεκριμένα: Ο Χέκε εμφανίστηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στις 12 Δεκεμβρίου του 2023 στην πόλη Γκέρα της Θουριγγίας. Στο εστιατόριο Βαλντχάους δεν υπήρχε θέση ούτε να σταθεί κανείς, όπως λέει η τοπική οργάνωση του AfD, του κόμματος του Χέκε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Χέκε κάνει κάτι σαν παιγνίδι με τους παρόντες. Τους λέει ότι πρέπει να λογοδοτήσει σε δικαστήριο λόγω μιας κατηγορίας από το 2021. "Επειδή κάποτε έκλεισα μια προεκλογική εκστρατεία με ένα ρητορικό τρίπτυχο: "Όλα για την πατρίδα μας! Όλα για τη Σαξονία-Άνχαλτ! Όλα για..." και κάνοντας νοήματα με χειρονομίες ο Χόκε ενθαρρύνει το ακροατήριό του να ολοκληρώσει το σύνθημα. Εκείνοι χειροκροτούν και ανταποδίδουν το "... Γερμανία!". Ο Χέκε στέκεται στη σκηνή και γελά εμφανώς ικανοποιημένος.

SA: Η παραστρατιωτική οργάνωση του Χίτλερ

«Όλα για τη Γερμανία». Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιεί αυτό το σύνθημα την ίδια ημέρα. Είναι σύνθημα της διαβόητης παραστρατιωτικής οργάνωσης του Χίτλερ Sturmabteilung, ταγμάτων εφόδου, SA εν συντομογραφία. Η SA έδρασε ιδιαίτερα στην αρχή του εθνικοσοσιαλισμού, περίπου όταν ο Χίτλερκαι το κόμμα του, το NSDAP (Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Γερμανίας), ανήλθαν στην εξουσία το 1933. Σε αυτήν την πρώιμη φάση τρομοκρατούσαν, σκότωναν, βασάνιζαν και εκφόβιζαν κυρίως Εβραίους και κομμουνιστές. Μετά την πτώση του αυτοαποκαλούμενου Τρίτου Ράιχ και τον τερματισμό των μαζικών δολοφονιών σε ολόκληρη την Ευρώπη το 1945, απαγορεύτηκαν η SA κι άλλες ναζιστικές οργανώσεις. Αργότερα στη νεοσύστατη Ομοσπονδιακή Γερμανία απαγορεύτηκε κάθε προπαγάνδα που να έχει σχέση με την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία και τις οργανώσεις της στη Γερμανία, μεταξύ αυτών και η χρήση του συνθήματος των SA «Alles für Deutschland», (Όλα για τη Γερμανία).

Ήξερε όμως ο Χέκε τι είδους σύνθημα φώναζε; Ασφαλώς και ήξερε. Τουλάχιστον τη δεύτερη φορά στην πόλη Γκέρα. Το αναφέρει και ο ίδιος στο κατηγορητήριο. Γιατί ο Χέκε είναι καθηγητής ιστορίας. Σπούδασε και δίδαξε ιστορία για πολλά χρόνια πριν μπει στην πολιτική, στο ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» και γίνει ένας εκ των πλέον ριζοσπαστικών εκπροσώπων του. Αξίζει ιδιαίτερης μνείας το πόσο το έργο του Χέκε αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα στη ναζιστική εποχή. Επέκρινε την ανέγερση Μνημείου Ολοκαυτώματος στη μνήμη των δολοφονημένων 6 εκ. ευρωπαίων Εβραίων και το αποκάλεσε «Μνημείο της Ντροπής». Μιαν άλλη φορά το 2016, σε συγκέντρωση του AfD ο Χέκε εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τη διαβόητη αρνήτρια του ολοκαυτώματος Ούρσουλα Χάβερμπεκ, η οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πολλών χρόνων ως υπότροπος.

«Ο Χέκε είναι φασίστας»

Το 2017 ο Χέκε προχώρησε περισσότερο. Σε ομιλία του προς τη νεολαία του κόμματός του επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τη ναζιστική δικτατορία με τον χαρακτηρισμό "ηλίθια πολιτική αντιμετώπισης". Και στη συνέχεια απαιτεί: "Χρειαζόμαστε στροφή 180 μοιρών στην πολιτική μνήμης". Όπου στροφή εννοεί μια θετική πολιτική με οποιαδήποτε μορφή. Το 2018 ο Χέκε δημοσίευσε τις σκέψεις του σε βιβλίο, σε έναν "τόμο διαλόγου". Σε αυτό χαρακτηρίζει λάθος το γεγονός ότι "ο Χίτλερ παρουσιάζεται ως ο απολύτως κακός" και λέει ότι δεν τα πράγματα δεν είναι μόνο "μαύρο και άσπρο". Το βιβλίο είναι γεμάτο από ριζοσπαστικές δηλώσεις: ο Χέκε λέει, όπως εκτίμησε και το διοικητικό δικαστήριο του Μάινινγκεν, ότι χρειάζεται τελικά ένας νέος Φύρερ, ότι η Γερμανία απειλείται με "εθνικό θάνατο μέσω της ανταλλαγής των πληθυσμών". Και για τους αντιφρονούντες στη γερμανική κοινωνία, λέει: "Τα καμένα μέλη δεν θεραπεύονται με νερό λεβάντας, όπως ήξερε ήδη ο Χέγκελ".

Τα γραφόμενα στο βιβλίο του είναι τόσο ριζοσπαστικά και ακραία, που ένα γερμανικό δικαστήριο τα χρησιμοποίησε ως βάση για την απόφασή του ότι o χαρακτηρισμός "ο Χέκε είναι φασίστας" δεν είναι επινόημα της φαντασίας, αλλά βασίζεται σε επαληθεύσιμη πραγματική βάση, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου του Μάινινγκεν της 26ης Σεπτεμβρίου 2019. Το αξιοσημείωτο με την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στον Χέκε και τις συζητήσεις σχετικά με αυτόν ως πολιτικό πρόσωπο συνίσταται στο ότι είναι ένας πολιτικός που δεν κατέχει κανένα πολιτικό αξίωμα στη Γερμανία και δεν έχει ποτέ ασκήσει κανένα. Δεν είναι καν πρόεδρος ενός κόμματος, ούτε καν μέλος της κεντρικής του διοίκησης. Παρ' όλα αυτά, έχει καταφέρει να γίνει το απόλυτο κέντρο έλξης της γερμανικής πολιτικής και η χώρα διαφωνεί για τις σκέψεις, την κοσμοθεωρία και την πολιτική του δράση.

Θέλει να γίνει τοπικός πρωθυπουργός

Ο λόγος; Με ή χωρίς ριζοσπαστισμό ο Χέκε οδήγησε το AfD σε τέτοια επιτυχία στο κρατίδιό του, τη Θουριγγία, που έγινε το ισχυρότερο πολιτικό κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Και το γεγονός ότι δεν κατέχει υψηλό αξίωμα μπορεί να αλλάξει φέτος. Γιατί ο Χέκε θέλει να γίνει πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Θουριγγίας. Εδώ και καιρό είναι η κινητήρια δύναμη στο κόμμα του, ακόμη και χωρίς αξίωμα σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Όταν πρόκειται για πλήρωση θέσεων και αξιωμάτων, ο Χέκε είναι σχεδόν αήττητος σε ένα κόμμα που όλο και περισσότερο εντάσσεται από τις γερμανικές αρχές ασφαλείας στην κατηγορία ως "ύποπτο για ακροδεξιό εξτρεμισμό". Η τοπική οργάνωση του AfD στη Θουριγγία υπό την ηγεσία του Μπιορν Χέκε δεν περιλαμβάνεται απλώς στον κατάλογο των ύποπτων περιπτώσεων από την κρατική υπηρεσία προστασίας του Συντάγματος. Αναφέρεται ήδη ως "επιβεβαιωμένη περίπτωση ακροδεξιού εξτρεμιστή".

