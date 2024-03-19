H αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα το 2022 η αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προσέγγισε τα 94 δισ. ευρώ, με ετήσια αύξηση 14% στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, ενώ το 2023 ξεπέρασε τα 100 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά ερευνών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πολλά ακόμη θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Balkan eCommerce Summit που διοργανώνεται στις 4 και 5 Απριλίου 2024 στη Σόφια της Βουλγαρίας, με την συμμετοχή 14 χωρών, μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και ηλεκτρονικών πλατφόρμων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος του συνεδρίου στην Ελλάδα είναι η εταιρία Generation Y.

Όπως αναφέρει ο Nikola Ilchev, eCommerce Academy and Balkan eCommerce Summit Founder, στο φετινό συνέδριο οι αγορές του ηλεκτρονικού εμπορίου της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας θα βρεθούν στο επίκεντρο των θεμάτων που θα συζητηθούν και θα αναλυθούν, λόγω των θετικών προοπτικών τους. Ο ιδρυτής του συνεδρίου που διοργανώνεται για δεύτερη φορά, επισημαίνει ότι στη διάρκεια των εργασιών θα δοθεί έμφαση στη δικτύωση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους εκπροσώπους από διεθνείς πλατφόρμες e-commerce, όπως Meta, Tik-Tok, Microsoft, BigCommerce, Geopost Francekka για τη δημιουργία συνεργειών για επέκταση των online πωλήσεων σε μια αγορά που ξεπερνά τους 80 εκατ. κατοίκους και αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Τα social media αλλάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο- κυρίαρχο κανάλι το smart phone

Το 89% της επισκεψιμότητας σήμερα στα ηλεκτρονικά καταστήματα των χωρών της Βαλκανικής προέρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία (έρευνα της Mediapost Hit Mail) που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, αναφέρει ο Nikola Ilchev. Για το λόγο αυτό το Digital Marketing θα βρεθεί στο επίκεντρο των ενημερωτικών παρουσιάσεων του συνεδρίου προς τις συμμετέχουσες εταιρίες, με στόχο να τις οδηγήσει σε υιοθέτηση μεθόδων για ουσιαστική αύξηση των πωλήσεων. Άλλα στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι ότι το 44% των καταναλωτών ηλεκτρονικών αγορών στην Ευρώπη επιλέγει λύσεις παράδοσης εκτός σπιτιού, ενώ τελικά μόλις το 68% των καταναλωτών ηλεκτρονικών αγορών δίνουν προτεραιότητα στην τιμή στις αγοραστικές τους αποφάσεις.

Ένα ακόμη ουσιαστικό ζήτημα, που συνδέεται με τις προοπτικές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι η επιλογή της βέλτιστης λύσης που ταιριάζει σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο στον τομέα της μεταφοράς και παράδοσης των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, με ταχύτητα και ασφάλεια. Θέμα που επίσης θα απασχολήσει το συνέδριο.



Αναφορικά με την επένδυση που απαιτείται για τη δημιουργία ενός e-shop, όπως αναφέρει ο Nikola Ilchev, είναι αυξημένη σε σχέση με μερικά χρόνια πριν κυρίως λόγω της αύξησης της κίνησης (traffic) που απαιτεί καλύτερες υποδομές. Η ύπαρξη όμως αξιόπιστων ηλεκτρονικών πλατφορμών που μπορεί να δώσουν διέξοδο σε επιχειρήσεις για δραστηριοποίησή τους σε online αγορές απαιτεί μικρότερες επενδύσεις.

Στο συνέδριο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ως ομιλητές και ο Αναστάσιος Σπανίδης, πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων GPA και ιδρυτής της Generation Y, καθώς και η Χρύσα Φακή, Head of Business Development της Generation Y, που θα παρουσιάσουν τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στον κλάδο του e-commerce, προτείνοντας τρόπους ώστε να μετατρέψουν τις προκλήσεις αυτές σε ευκαιρίες. Από την πλευρά της η Εύη Μπουκώρου-Γεωργούδα, διευθύνουσα σύμβουλος της Generation Y απευθύνει πρόσκληση στις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Balkan eCommerce Summit προκειμένου να εμπνευστούν από ηγέτες του κλάδου του e-commerce, keynotes ομιλητές και να διερευνήσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να επεκτείνουν την επιχείρησή τους στις βαλκανικές αγορές.



