Εντός της εβδομάδας η ρύθμιση για τη Golden Visa στη Βουλή

Κατατίθεται μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή, και ψηφίζεται μετά τις 25η Μαρτίου, η ρύθμιση για τα νέα αυξημένα όρια της Golden Visa. Ο ακριβής χρόνος κατάθεσης δεν είναι ακόμη καθορισμένος καθώς το πρόγραμμα της Βουλής είναι φορτωμένο και κυριαρχεί η συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για το δυστύχημα των Τεμπών σε επίπεδο αρχηγών.



Οι αλλαγές που προωθούνται στο μέτρο της Golden Visa κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου – ειδικά σε περιοχές υψηλότατης ζήτησης όπως λ.χ. το κέντρο της Αθήνας – να καταστεί πιο δύσκολη η απόκτηση ακινήτων από ξένους επενδυτές και έτσι να «ελευθερωθεί» ένας αριθμός ακινήτων για τους μόνιμους κατοίκους. Ρυθμίσεις που θα ενταχθούν στο πλέγμα των μέτρων που ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης που ταλανίζει τη χώρα.



Η ρύθμιση σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα καθιερώνει τρεις ταχύτητες απόκτησης Golden Visa ανάλογα με την τοποθεσία της επένδυσης με προνομιακή μεταχείριση για τις επενδύσεις σε διατηρητέα κτίρια.



Με βάση αυτά, το όριο αυξάνεται από τις 500.000€ στις 800.000€ για τις περιοχές «φιλέτα» , με τη μεγαλύτερη ζήτηση:

Βόρειος Τομέας Αττικής : Πεντέλη, Κηφισιά, Μεταμόρφωση, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή, Βριλήσσια, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, Χολαργό, Παπάγου, Πεύκη, Λυκόβρυση και Μαρούσι.

Νότιος Τομέας Αττικής : Άγιος Δημήτριος, Άλιμος, Γλυφάδα, Ελληνικό, Αργυρούπολή, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο

Κεντρικός Τομέας : Δήμος Αθηναίων, Φιλαδέλφεια, Γαλάτσι, Ζωγράφου, Καισαριανή, Βύρωνας, Ηλιούπολη, Δάφνη, Υμηττός

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Μύκονος και Σαντορίνη

Από τις 250.000€ αυξάνεται στις 400.000€ στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου και του Πειραιά, και της Θεσσαλονίκης.



Στις 250.000 παραμένουν τα ακίνητα της περιφέρειας αλλά και τα διατηρητέα σε μια εμφανή προσπάθεια της πολιτείας να σπρώξει τους ξένους επενδυτές σε αυτής της κατηγορίας τα ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες στις πλείστες των περιπτώσεων αδυνατούν και να τα συντηρήσουν απλά με αποτέλεσμα να η κατάσταση τους να επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου.



Τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το skai.gr δείχνουν μια ιλιγγιώδη αύξηση της ζήτησης golden visa στη χώρα μας η οποία εξασφαλίζει στον κάτοχο της εκτός από άδεια παραμονής, χωρίς περιορισμούς ελάχιστου χρόνου διαμονής στη χώρα , κι ελεύθερη μετακίνηση χωρίς ταξιδιωτική βίζα σε όλες τις χώρες Σέγκεν. Οι αιτήσεις από το 2021 έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί :



2021: 1.997 αιτήσεις

2022: 4.362 αιτήσεις

2023: 8.516 αιτήσεις



Μάλιστα είναι φανερό ότι ούτε οι ίδιες οι υπηρεσίες επεξεργασίας των αιτήσεων δεν περίμεναν τέτοια με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή από τις 8.516 αιτήσεις που έγιναν πέρυσι , 6.669 εκκρεμούν , δηλαδή το 78,5%.



Πρωταθλητές της ζήτησης για χρυσή βίζα είναι οι Κινέζοι που απέχουν παρασάγγας από τον δεύτερο. Τα στοιχεία του 2023 είναι ενδεικτικά αφού 5.178 αιτήσεις, δηλαδή 6/10, έγιναν από Κινέζους πολίτες. Ακολουθούν:

Τουρκία 953 αιτήσεις

Λίβανος 359 αιτήσεις

Ιράν 316 αιτήσεις

Ισραήλ 222 αιτήσεις

Αίγυπτος 208 αιτήσεις

Ην. Βασίλειο 194 αιτήσεις

ΗΠΑ 153 αιτήσεις

Αιτήσεις υπήρξαν κι από χώρες όπως τον Άγιο Χριστόφορο, τα νησιά Βανουάτου , το Κιργιστάν , τη Σάντα Λουτσία, το Μακάο και την Ουγκάντα.



