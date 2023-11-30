Handelsblatt: Ο ελληνικός τουρισμός υπερνικά την κλιματική κρίση

Κατά το περασμένο καλοκαίρι η υπέφερε από κάθε λογής φυσικές καταστροφές: καύσωνες, πυρκαγιές, πλημμύρες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποθάρρυναν πολλούς τουρίστες που σκόπευαν να επισκεφθούν τη χώρα, πλήττοντας έτσι και την ελληνική τουριστική βιομηχανία.



Ωστόσο, καθώς φαίνεται, «η Ελλάδα οδεύει προς ένα νέο τουριστικό ρεκόρ», γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. «Και εάν δεν υπήρχε η κλιματική αλλαγή, οι αριθμοί θα μπορούσαν να είναι ακόμη καλύτεροι».



Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ), «οι παραθεριστές του Αυγούστου ήταν κατά 4% λιγότεροι συγκριτικά με το 2019 – συνέπεια των αρνητικών πρωτοσέλιδων για τους καύσωνες και τις πυρκαγιές του προηγούμενου μήνα, όπως γράφουν οι συντάκτες της έρευνας». Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως «ο καύσωνας και οι φυσικές καταστροφές απέτρεψαν φέτος μισό εκατομμύριο ταξιδιώτες, μειώνοντας ταυτοχρόνως τα έσοδα κατά 300 εκατομμύρια ευρώ».



Ωστόσο, το ρεκόρ του 2019 μπορεί ακόμη να σπάσει. «Αυτό οφείλεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς των ταξιδιωτών: ολοένα και περισσότεροι παραθεριστές προτιμούν πιο δροσερούς μήνες στις αρχές του χρόνου ή το φθινόπωρο. Στη φετινή σεζόν αυτό το φαινόμενο είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό: τον Οκτώβριο ο αριθμός των αφίξεων στα σημαντικότερα ελληνικά αεροδρόμια ανέβηκε κατά 23%, ενώ τις 20 πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου παρατηρήθηκε επίσης αύξηση 11%.



[…] Πρόκειται για μία επιμήκυνση της σεζόν από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, που δεν θα έχει θετικό αντίκτυπο μονάχα στην αγορά εργασίας, αλλά και στην αντιμετώπιση του υπερτουρισμού».



Πηγή: Deutsche Welle

