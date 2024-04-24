Με μέση πληρότητα της τάξης του 63,5% έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2024 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – δηλαδή κατά 5,9% θετικότερη απ’ αυτήν της αντίστοιχης περιόδου του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ ).

Την ίδια στιγμή, η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR) α΄ τριμήνου 2024 σημείωσε αύξηση 3,9%, καθώς δεν ξεπέρασε τα 98,47 ευρώ έναντι 94,75 ευρώ του α΄ τριμήνου του 2023, ενώ το Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPar) σημείωσε αύξηση της τάξης του 10%, φτάνοντας τα 62,48 ευρώ, έναντι 56,79 ευρώ του Α΄ τριμήνου του 2023.

Ο δε Μάρτιος 2024, σε ό,τι αφορά τη μέση πληρότητα, δεν διέφερε ιδιαίτερα από τον Μάρτιο του 2023: Η αύξηση μέσης πληρότητας που σημειώθηκε έναντι του Μαρτίου 2023 ήταν της τάξης του 1,5%, δηλαδή έφτασε στο 71,5% έναντι 70,4% του περσινού Μαρτίου. Η μέση τιμή (ADR) Μαρτίου 2024 σημείωσε αύξηση της τάξης του 7,4% καθώς τον Μάρτιο 2024 έφτασε τα 107,86 ευρώ από 100,43 ευρώ του Μαρτίου 2023, ενώ το Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPar) τον Μάρτιο 2024 σημείωσε αύξηση 9%, φτάνοντας στα 77,08 ευρώ τον Μάρτιο του 2024 - έναντι 70,72 ευρώ του Μαρτίου 2023.

"Με βάση αυτή την εικόνα βαδίζουμε στο 2024, εκτιμώντας πως -πάντοτε εκτός απροόπτου- τείνει να εξελιχθεί καλά, αν και ειδικά για τα ξενοδοχεία σε Αθήνα - Αττική οι επιδόσεις και οι τιμές της Αθήνας θα μπορούσαν να εξελίσσονται ακόμη καλύτερα – σε όλα τα μεγέθη που εξετάζονται" καταλήγει η Ένωση Ξενοδόχων.

