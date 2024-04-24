Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,06%, στα 175,44 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με οριακή άνοδο έκλεισε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς περιορίστηκαν τα αρχικά κέρδη, που είχαν οδηγήσει την αγορά πάνω και από τα επίπεδα των 1.460 μονάδων.

Πάντως η αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο για έκτη συνεδρίαση στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 6,74%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της Εθνικής και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.448,70 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου του 2011.

Ενδοσυνεδριακά είχε διασπάσει και τα επίπεδα των 1.460 μονάδων, καταγράφοντας υψηλότερη τιμή στις 1.462,68 μονάδες (+1,03%).

Η αξία των συναλλαγών κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στα 175,44 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.378.304 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,57%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,79%), της Εθνικής (+1,92%), της Eurobank (+1,64%), της Jumbo (+1,14%) και της Σαράντης (+1,02%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,40%), της Quest Συμμετοχών (-1,93%), της Lamda Development (-1,56%) και της Μυτιληναίος (-1,29%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13.520.652 και 10.949.274 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 41,48 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 27,20 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 64 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού +9,89% και Επίλεκτος +9,79%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τζιρακιάν(κ) -4,48% και Βογιατζόγλου Systems -4,00%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 28,2000 -0,53%

ALPHA BANK: 1,6270 -2,40%

AEGEAN AIRLINES: 12,3000 -0,24%

VIOHALCO: 5,7300 -0,69%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4400 -0,96%

ΔΕΗ: 11,3600 -0,53%

COCA COLA HBC:29,5000 αμετάβλητη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5950 +0,97%

ΕΛΠΕ: 8,2800 -0,36%

ELVALHALCOR: 1,9500 -1,02%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6560 +1,92%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -0,86%

EUROBANK: 2,0170 +1,64%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5900 -1,93%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9200 -1,56%

MOTOR OIL: 27,2800 +2,79%

JUMBO: 28,3800 +1,14%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,3000 -1,29%

ΟΛΠ:24,9000 +0,61%

ΟΠΑΠ: 16,5800 -0,42%

ΟΤΕ: 14,2800 -0,97%

AUTOHELLAS:12,8600 -0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,0000 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,8800 +1,02%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1100 -1,04%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

