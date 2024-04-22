Προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ θα είναι φέτος στο έντυπο Ε3 στοιχεία εσόδων και δαπανών για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με τους συγκεκριμένους κωδικούς να μπορούν όμως να τροποποιηθούν από τους φορολογούμενους.



Αντίθετα, το τεκμαρτό εισόδημα στο έντυπο Ε1 θα είναι κλειδωμένο, και για την αμφισβήτησή του θα πρέπει να συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι όπως νοσηλεία, ή στρατιωτική θητεία, ή εναλλακτικά να προκληθεί φορολογικός έλεγχος.

Με διαδοχικές αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ο δρόμος για την έναρξη υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων ανοίγει, και το taxisnet αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

