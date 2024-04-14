Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024 έχει ήδη ξεκινήσει.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνει νόμος του κράτους το φορολογικό νομοσχέδιο πού ήδη βρίσκεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής και εν συνεχεία θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε το τελευταίο 10ήμερο του μήνα να ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων.

Η φετινή χρονιά έχει δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι από εφέτος τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα φορολόγησης για πάνω από 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ παράλληλα μπαίνει στη ζωή μας η αυτοματοποιημένη υποβολή δηλώσεων για πάνω από 1 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους.

Η ΑΑΔΕ έχει ανεβάσει τις ταχύτητες για την ολοκλήρωση των νέων φορολογικών εντύπων και απομένει η έκδοση των σχετικών αποφάσεων που θα ξεκαθαρίζουν το νέο τοπίο, κάτι που εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο στις αρχές της μεθεπόμενης, ώστε πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα να έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα και να ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων από τους φορολογούμενους.

Η πρώτη καινοτομία εφέτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι συνταξιούχοι και μισθωτοί δε θα χρειαστεί φέτος ούτε να συμπληρώσουν αλλά ούτε και να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, εφόσον το θέλουν, καθώς θα το κάνει για αυτούς η ΑΑΔΕ, η οποία ταυτόχρονα θα εκδώσει τον … Λογαριασμό για τον Φόρο.

Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός από τους ελεύθερους επαγγελματίες θα πληρώσουν το μισό τέλος επιτηδεύματος ή ακόμη και μηδενικό, ενώ από του χρόνου … Μηδενίζεται.

Παράλληλα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, ατομικές επιχειρήσεις, θα δουν τον αυτόματο υπολογισμό από την ΑΑΔΕ που έχει υπολογίσει τα τεκμαρτά εισοδήματα με βάση τις αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο 700.000 επαγγελματιών.

Το πλέον σημαντικό είναι ότι τα ποσά του τεκμαρτών εισοδημάτων θα είναι προσυμπληρωμένα στη φορολογική δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της δήλωσής τους θα δουν το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα που τους έχει προσδιορίσει η ΑΑΔΕ, ενώ με βάση τα στοιχεία που έχει αντλήσει η ΑΑΔΕ από τα myDATA θα είναι προσυμπληρωμένοι αλλά «ανοιχτοί» για διορθώσεις οι κωδικοί του εντύπου Ε3 με τα έσοδα και τα έξοδα.

Οι επαγγελματίες μπορούν να δηλώσουν μικρότερο φορολογητέο εισόδημα από το τεκμήριο, ωστόσο ο φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν θα υπολογιστεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε όσους θεωρούν ότι η τεκμαρτή προσέγγιση του εισοδήματος είναι άδικη, θα μπορούν να αμφισβητήσουν τον φόρο υποβάλλοντας ένσταση σε μια νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει η ΑΑΔΕ.

Τέλος, ας δούμε τι αλλάζει από εφέτος στο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο πλέον θα είναι τεσσάρων ταχυτήτων στα φετινά εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων. Συγκεκριμένα:

• 325 ευρώ για τους επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα.

• 400-500 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημα τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.

• 800 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

• ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

